Escrime : l'or à Istanbul "fait du bien moralement" à Manon Apithy-Brunet, nouvelle numéro 1 mondiale au sabre

La moisson continue pour Manon Apithy-Brunet. La licenciée du Cercle d'Escrime orléanais, double championne olympique à Tokyo et élue escrimeuse de l'année 2021, a ajouté ce dimanche 20 mars une nouvelle ligne à son palmarès, avec la médaille d'or remportée à la Coupe du Monde de sabre à Istanbul. Un titre qui lui permet de devenir la nouvelle numéro un mondiale de sa discipline. La sabreuse de 26 ans s'est confiée à France Bleu Orléans ce mardi. Interview.

France Bleu Orléans : On peut dire que c'est un week-end parfait pour vous...

Manon Apithy-Brunet : Oui, ça faisait quelques semaines que je travaillais fort et que ça commençait à être un peu dur. C'était la dernière compétition avant un peu de repos, j'avais envie de me battre et j'espérais que tout se passe bien. Et ça s'est plutôt bien passé !

FBO : Vous profitez notamment de l'absence des sabreuses russes, championnes olympiques en titre écartées en raison du contexte géopolitique. Ça veut dire que vous étiez favorite à Istanbul et tête de série numéro 1, donc que la pression était sur vos épaules. C'était difficile à gérer ?

MAB : Depuis le début d'année la Russe qui est devant moi n'était pas encore revenue en compétition, elle faisait une pause et je pense qu'elle n'allait pas tarder à revenir. Mais bon il y a le contexte qui l'empêche de revenir donc cette place de numéro une je l'ai depuis le début d'année. Ce n'est pas une pression, mais forcément je me dis que je dois faire ce que je faisais avant et tout le temps être sur le podium. Je travaille pour faire ça et quand ne marche pas trop je me dis 'mince, je ne suis pas encore à leur hauteur'.

FBO : Par rapport au bronze des Jeux olympiques l'été dernier en individuel, la saveur de cette victoire là à Istanbul est plus ou moins forte ?

MAB : C'est moins fort, oui, mais ça me fait surtout du bien moralement, parce que depuis les JO, j'ai changé de structure, d'entraîneur et de façon de m'entraîner, j'ai un peu tout chamboulé. J'ai beaucoup de doutes, je perds un peu confiance en moi parce que je rate et je fais beaucoup de changement. Donc cette victoire elle m'a fait beaucoup de bien, parce que les derniers jours avant d'y aller, je n'étais vraiment pas en grande forme moralement. Cette médaille d'or me fait du bien et je peux partir en vacances un peu plus relax ne plus me poser 50.000 questions sur la suite.

FBO : Vous êtes désormais numéro un mondial dans votre discipline. Ça compte pour vous, cette place là ou c'est anecdotique ?

MAB : Non, je pense que tous les athlètes veulent l'être un jour dans leur vie. Je suis très contente de l'être, maintenant, il manque les Russes dont la meilleure. Il manque aussi l'Ukrainienne, qui était numéro deux mondial après les Jeux et qui a été numéro une mondiale pendant deux années. Je le sais et on ne va pas dire que ça me gâche le plaisir d'être numéro un parce qu'elles ne sont pas là... Je prends, je suis contente mais je veux surtout rester à cette place. Quand elles reviendront, je continuerai à m'entraîner pour ça, rester la meilleure. Elles savent que je suis très forte, mais voilà maintenant c'est à mon tour de leur montrer que je suis la meilleure.

FBO : La petite déception du week end, c'est l'épreuve par équipe où vous terminez septièmes. C'est un petit accroc sur un week-end quasi parfait, si on résume...

MAB : Non, on ne peut pas le résumer comme ça. On a tenté une équipe avec deux filles très jeunes. A la base, aux Jeux j'étais la plus jeune de l'équipe et là j'ai dû prendre la place de leader. Il y a eu beaucoup de changements depuis le début d'année et là il y avait beaucoup d'absentes. Les entraîneurs ont donc décidé de faire entrer deux filles très jeunes, parce qu'elles font partie du futur et parce qu'elles ont déjà de très bons résultats, de les faire rentrer un peu dans ce monde senior, qu'elles puissent découvrir un peu comment ça fonctionnait, la pression que ça pouvait engendrer, le rythme par équipe des adversaires, parce que dans un an on commence la qualif' olympique, donc si on les teste à ce moment-là, ce sera beaucoup plus de pression donc c'est mieux qu'elles découvrent un peu avant. J'aurais préféré gagner bien sûr et je pense que c'était possible, mais il fallait que les filles découvrent un peu ce rythme.

FBO : C'est quoi maintenant la suite de votre saison ? D'abord, il y a des vacances ?

MAB : C'est ça, deux semaines de vacances ! Ensuite on a un grand prix dans un mois à Séoul, mais on ne sait pas encore s'il va être maintenu à cause du Covid. On en aurait un autre après en Italie, puis Coupe du monde à Tunis, avant les championnats d'Europe en juin et les championnats du monde en juillet.