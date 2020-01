Essayez la Pole dance, une activité sportive très tendance

De plus en plus de femmes se laissent séduire par ce sport très complet et artistique, autour d'une barre verticale. A Martignas en Jalles, vous attendent des journées portes ouvertes samedi 25 et dimanche 26 janvier. C'est l'un des nombreux cours de la métropole Bordelaise.