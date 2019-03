"On est très fier de nous" Guillaume Cizeron

Montbrison, France

La pression ? Elle semble glisser sur eux comme leurs patins sur la glace japonaise. Après un programme court magistral vendredi qui leur avait permis de battre un premier record du monde de points (88,42) et de creuser un écart immense avec leurs concurrents, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont assumé leur statut d'ultra-favori ce samedi sur la glace de Saitama pour confirmer leur avance et remporter un quatrième sacre mondial en cinq ans. Avec un nouveau record du monde à la clef (222,65 points cumulés).

🏆Et de quatre ! Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron décrochent un nouveau titre mondial en danse sur glace #Saitama2019#Patinage



🙌 Ils entrent un peu plus dans l'histoire de leur discipline, en pulvérisant leur record personnel et mondial pic.twitter.com/MmtoKr6znk — France•tv sport (@francetvsport) March 23, 2019

"On est très très fier de nous", réagit après l'épreuve le Montbrisonnais Guillaume Cizeron. "Il y a toujours un peu de pression à rentrer sur la glace avec ce statut de favori, surtout que nos concurrents sont très très forts. On ne peut jamais se reposer sur nos acquis et on n'est jamais à l'abri d'une erreur. Mais on ne pense pas à la chute. Il y a tellement de petites choses techniques à réussir, qu'il faut rester concentrer du début à la fin. Mais on prend quand même du plaisir sur la glace, c'est ce qui nous aide à transmettre les émotions. Quand le plaisir n'est pas là, les performances baissent."

Malgré cette nouvelle performance, leur entraineur Romain Haguenauer estime que le couple peut encore progresser et n'a pas fini de nous étonner. "C'est sûr qu'ils peuvent faire mieux. Il y a toujours des petites choses à améliorer, de nouvelles émotions à aller chercher, des chorégraphies différentes à tester. Ils n'ont que 23 et 24 ans donc ils sont encore très jeunes pour une discipline où on atteint généralement la maturité à 28 ou 30 ans. S'ils gardent du sérieux et de la motivation pendant leurs entrainement, ils peuvent encore aller plus haut."

Objectif Pékin 2022

Plus haut ? C'est forcément la médaille d'or Olympique à Pékin en 2022. Une médaille qui leur a échappée en 2018 à PyeongChang. "Oui c'est notre objectif, évidemment," confirme Guillaume Cizeron.. "Mais avant il y a d'autres championnats du Monde et d'Europe," rappelle Romain Haguenauer."On va préparer ça dans les trois prochaines années. On est encore jeune, et tant qu'on prend du plaisir sur la glace on a envie de continuer," promet Guillaume Cizeron, qui n'a probablement pas fini de prendre la pause avec sa partenaire sur la plus haute marche des podiums.