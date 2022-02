Esteban Ocon et Pierre Gasly vont connaître le niveau de leurs nouvelles formule 1

Le cavalier seul de Mercedes, invaincu au championnat constructeur depuis 2014, va-t-il se poursuivre avec le nouveau règlement 2022 ? Un premier élément de réponse tombera à partir de ce mercredi lors des premiers essais de la saison sur le circuit de Barcelone. Les pilotes normands Esteban Ocon (Alpine) et Pierre Gasly (AlphaTauri) sauront aussi comment se situent leurs monoplaces dans la première esquisse de la hiérarchie 2022 marquée par une révolution réglementaire. “Tout le monde est parti d’une feuille blanche. Une fois que nous aurons pu rouler avec cette voiture, nous y verrons enfin clair sur notre compétitivité” s’impatiente Pierre Gasly avant de grimper dans son AT03. “Je me sens prêt physiquement, alors allons sur la piste et voyons ce que nous avons entre les mains cette année !” confirme l’autre normand Esteban Ocon.

Voitures plus agressives pour davantage doubler

Dès le premier coup d'œil la différence esthétique est évidente : les monoplaces 2022 ont un look plus agressif. Mais l’évolution réglementaire n’était pas destinée à uniquement améliorer l’image. Elle doit surtout corriger le défaut de la précédente génération en permettant aux voitures 2022 de suivre de près un adversaire sans y perdre en stabilité. Pour cela, le nouveau règlement prévoit l’installation de diffuseurs sous les monoplaces pour canaliser l’air et réduire le déficit d'adhérence dans le sillage d’une voiture. Les nouveaux ailerons avants devraient aussi générer une force d'appui plus constante. Des changements pour faciliter les dépassements en course. Ces dernières années, il était souvent difficile de doubler, excepté lorsque le pilote suiveur avait une voiture plus performante ou venait de changer de pneus.

L'A522 d'Esteban Ocon, présentée ce lundi à Paris. Un lokk plus agressif, les performances vont-elles suivre ? - Alpine Cars

Autres changements : des pneus 18 pouces, de nouveaux écoulements des flux d’air et des monoplaces alourdies. “Y compris pour nous au volant, nous aurons de nouvelles sensations et un nouveau défi” observe Pierre Gasly. Ce nouveau pilotage n'a été testé qu’au simulateur. À partir d’aujourd’hui ce sera le verdict de la piste. Attendu par les pilotes et surtout les ingénieurs qui verront leurs créations validées… ou sèchement giflées par la concurrence ! En 2014, lors de la dernière révolution réglementaire (abandon des moteurs V10 atmosphérique pour les unités de puissance V6 turbo hybrides) Mercedes était devenue la nouvelle écurie référence en Formule 1. Alors que Red Bull, alors équipé du moteur Renault, avait compris que sa domination était terminée.

Alpine et AlphaTauri espèrent grimper dans la hiérarchie

Respectivement cinquième et sixième du championnat constructeur 2021, les écuries d’Esteban Ocon et Pierre Gasly n’ont pas cherché à améliorer leurs monoplaces l’an dernier. Les bureaux d’études ont basculé vers la conception des nouveaux châssis en espérant forcément dénicher dans le nouveau règlement l’atout technique qui leur permettra de se rapprocher des meilleurs. Un avantage quand les deux écuries de pointe, Mercedes et Red Bull, ont bataillé jusqu’à la fin de la saison pour le titre mondial. Ont-elles pris du retard dans le développement des monoplaces 2022 ? C’est l’une des réponses attendues à partir d’aujourd’hui à Barcelone.

Autre paramètre non négligeable : 2022 voit l’entrée en vigueur, pour la première fois de l’histoire, d'un plafond budgétaire fixé à 175 millions de dollars par an et par équipe. Un frein évident pour les formations les plus riches avec budgets illimités pour améliorer leurs performances chronométriques en cours de saison. Une logique du dépenser mieux va remplacer le dépenser plus. Pour davantage d’équité entre les dix écuries qui composent le championnat du monde.