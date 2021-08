Esteban Ocon : “J’ai pensé à tous ces sacrifices pour en arriver là ” après sa première victoire en F1

Derrière chaque pilote, il y a une histoire. Et celle d'Esteban Ocon est marquée par la persévérance. Le jeune normand a forcé le destin pour s’ouvrir les portes de la formule 1, discipline aussi renommée qu’élitiste avec seulement vingt pilotes titulaires au départ de chaque Grand Prix. L’Ébroïcien n'est pas né dans ces riches familles capables de financer les coûteuses années de karting pour grimper les échelons. Son "ascenseur social sportif”, il l’a provoqué grâce au travail et aux sacrifices de sa famille. Cinq ans après des débuts encourageants en Formule 1, le destin lui a entrouvert la porte du Graal ce dimanche au Grand Prix de Hongrie. Il a saisi l’opportunité pour donner un nouveau relief à son histoire. Esteban Ocon est entré dans le cercle des vainqueurs d’une course en Formule 1. Interview du pilote normand dans la foulée de son succès

Il fallait rester calme - Esteban OCON

France Bleu : Vous êtes passé en tête dès le cinquième des 70 tours. Dans cette interminable course, quand est-ce que vous vous êtes autorisé à penser à la victoire ?

Esteban Ocon : J’ai commencé à y croire à dix tours de la fin, mais c'était très, très important de garder la tête froide, rester calme parce que c'est quand on se voit gagner que les problèmes peuvent arriver. Et ce n'était pas possible de faire une erreur du début à la fin. Je ne pouvais pas la laisser filer cette victoire. C’est une opportunité qui, peut être, ne se représentera pas cette année.

FB : Et quelle sensation dans le dernier tour, à la sortie du dernier virage ?

EC : Juste un moment qui restera gravé dans ma mémoire pour toute ma vie. Ça, c'est sûr. Mais c'est aussi un grand moment pour moi, pour le groupe Renault. Ça fait six ans que l'équipe est de retour en Formule 1, mais c'est la première victoire et j'espère la première d'une longue lignée !

FB : Une victoire d’équipe avec Fernando Alonso qui résiste le plus longtemps possible pour vous protéger du retour d’Hamilton. Les mécanos d'Alpine qui gagnent une seconde sur le changement de pneus par rapport à ceux d’Aston Martin (voir résumé de la course) !

EC : _Exactement. C'est une vraie victoire d'équipe. Tout le monde a contribué aujourd'hui ! Fernando a été brillant. Il s'est battu comme un lion et il a réussi à nous offrir un petit peu plus de répit sur cette Mercedes qui est beaucoup plus rapide que notre voiture. Le pitstop (changement de pneus) a été excellent. Je pense que c'est aussi grâce à ça qu'on gagne aujourd'hui. On a réussi à ressortir devant Seb (NDLR : Vettel, finalement disqualifié pour quantité d’essence insuffisante après l’arrivée). Donc, au global, un week end parfait, une très forte qualif hier et aujourd'hui, c'est incroyable. Même moi qui me dit que je ne réalise toujours pas ! _

L’abnégation familiale pour forcer le destin

FB : C’est première victoire, c’est aussi le moment de mesurer le chemin parcouru ? Les difficultés pour arriver en F1 et parvenir à gagner ?

EC : Bien sûr, c'est aussi tous ces sacrifices qui sont venus en tête quand j'ai passé la ligne. Tout ce travail effectué pendant toute ma carrière, que ce soit le sacrifice de ma famille. Le travail dans cette cave de 17 heures à 4 heures du matin tous les week end, et les deux jours sans dormir. Les longues heures passées à attendre qu'une opportunité se présente pour que je puisse rouler en Formule 1. En tout cas, je pensais qu'à un moment, ça allait payer. Je pensais que les gens allaient se rendre compte de ma motivation et de l'envie que j'avais de poursuivre mon rêve d'être champion du monde un jour et bien sûr, ça passe par gagner des courses. Aujourd'hui, on a gagné cette course mais on a encore un long chemin à faire. Mais, mais en tout cas, on va savourer !

FB : Et maintenant, quel est le programme ? Les vacances avec un crochet par la Normandie ?

EC : Bien sûr, bien sûr, je vais retourner voir la famille, voir les personnes que j'aime, ça, c'est clair. Ça ne pouvait pas arriver mieux, juste avant les vacances.

