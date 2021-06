Esteban Ocon récompensé : contrat de trois ans supplémentaires chez Alpine

Esteban Ocon n’a plus à se soucier de son avenir immédiat. Son contrat avec Alpine expirait à la fin de la saison 2021. Mais l'état-major de l’écurie française a choisi de conforter son jeune pilote en lui proposant trois saisons supplémentaires. Un vrai gage de confiance envers sa recrue de l’an dernier. “Je suis ravi de continuer avec l'équipe au-delà de cette année. C'est un sentiment fantastique d'assurer mon avenir avec Alpine” se réjouit le natif d’Évreux, qui n’a jamais bénéficié d’un contrat aussi long dans toute sa carrière.

Un cap franchi depuis six mois

Recruté l’an dernier par Renault F1, rebaptisé Alpine F1 cette saison, Esteban Ocon a connu un retour en compétition difficile après sa saison blanche en 2019. Malmené par son coéquipier Daniel Ricciardo, il a méthodiquement comblé l'écart de performance avec son voisin de garage. Son premier podium en carrière, lors de l’avant-dernier Grand Prix de la saison, a validé sa progression. Et donné un sacré coup de boost au moment où Fernando Alonso, jamais battu par un coéquipier, est arrivé cet hiver dans l’écurie française.

Au moment d’entamer la saison, Esteban Ocon se disait confiant malgré le pedigree de son nouveau partenaire. Il a mis les paroles en conformité avec les actes : il mène la bataille interne 4-2 en qualification et 4-0 quand les deux voitures ont atteint l’arrivée (un abandon chacun). Une phase ascendante qui a incité la maison-mère Renault à ne pas laisser son pilote dans l’inconnu. “Esteban a gagné en confiance et en stature pour obtenir de bons résultats et aider l’équipe à développer la voiture. Il est sur une trajectoire positive tant par sa maturité que par ses capacités au volant” détaille Laurent Rossi, le PDG d'Alpine Cars, avant d’évoquer l’image véhiculée par le Normand : “C’est un atout pour nous au-delà de la F1 car il est profondément impliqué dans le projet mondial Alpine. De par sa personnalité et ses valeurs, Esteban est naturellement un parfait ambassadeur”.

Ce nouveau contrat est annoncé juste avant le Grand Prix de France, ce week-end, sur le circuit du Castellet. Esteban Ocon peut aborder ce rendez-vous si particulier avec une confiance optimale.