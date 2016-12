Et maintenant...quatre mois après la médaille olympique de Christophe Lemaitre à Rio

Le 18 août 2016, le sprinter d'Aix les Bains Christophe Lemaitre entre dans l'histoire du sport français en décrochant la médaille de bronze du 200m aux Jeux Olympiques de Rio. Le savoyard vise désormais Tokyo 2020.

C'était il y a un peu plus de 4 mois, le 18 août 2016. La nuit de la renaissance pour Christophe Lemaitre, sur la piste du stade olympique de Rio. Au terme d'une course épique qui sacrera à nouveau le roi Usain Bolt, le savoyard décroche au finish le bronze du 200m, la première médaille olympique pour un sprinter français depuis 1960. Depuis, le "kid d'Aix les Bains" a changé de statut et ne pense qu'à une chose, monter encore un peu plus haut sur le podium olympique de Tokyo en 2020.

Revivez la course de Christophe Lemaitre à Rio ▼

L'exploit résonne partout. A Culoz où les parents de Christophe Lemaitre ont veillé toute la nuit. A Aiix les bains, où son entraîneur de toujours Pierre Carraz lève les bras au ciel, seul devant sa télé. A Rio ou son adjoint Thierry tribondeau pense déjà à la suite. La suite ? Ce sont les championnats du monde à Londres en 2017, mais surtout les prochains JO de Tokyo en 2020 : "Bien entendu que 2017 sera une année importante, il y aura des attentes de la part du public, mais 2017 ne sera pas l'année majeure. L'objectif principal c'est Tokyo en 2020, pour la consécration suprême".

Au Japon , le roi Usain Bolt aura tiré sa révérence. Le prince d'Aix les Bains Christophe Lemaitre se verrait bien récupérer la couronne.