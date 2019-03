Et si l'Yonne devenait une base d'entrainement pour les JO 2024?

Yonne, France

L'idée, c'est d'attirer quelques équipes nationales dans l’Yonne pour la préparation aux jeux olympiques de Paris. Depuis quelques semaines, Nicolas Maillote chargé de mission des JO de Paris 2024 pour le CDOS 89 (comité départemental olympique et sportif), évalue les différents sites. Pour accueillir ces équipes de haut niveau, il faut répondre à un certain nombre d'exigences : « ce qui est recherché, c’est un complexe et pas seulement une installation sportive », explique Nicolas Maillote, « les athlètes de haut niveau veulent tout à proximité : un hébergement, de la restauration, des structures pour la récupération dans un périmètre vraiment très proche. »

Le centre de formation de l'AJA est un atout pour l'Yonne dans la perspective de la préparation aux JO 2024 © Radio France -

Un territoire avec des atouts...et des faiblesses

Au-delà des installations sportives et de l'hébergement, l'attrait touristique du département peut aussi être un atout. Pour Patrick Hennequin, président du comité olympique et sportif de l'Yonne, le département a quelques cartes à jouer: « il y a d’abord la proximité avec Paris » estime-t-il, « la richesse du patrimoine et de la gastronomie qui pourrait intéresser ceux qui accompagnent les sportifs et les installations de l’AJA à Auxerre et son centre de formation ». Le département compte aussi quelques handicapes en matière de transport.

«L’aérodrome de Branche n’accueille pas de gros avions et on doit changer de train à Migennes pour rejoindre Paris » regrette Patrick Hennequin, «c’est notre point faible ».

Opération Lobbying

Une fois cet état des lieux achevé au début du mois de mai et les éventuels sites déterminés, un autre travail débutera : le lobbying auprès des fédérations sportives pour leur "vendre" l’Yonne comme le département idéal où s'entraîner et se préparer avant les jeux olympiques. Le CDOS 89 aimerait convaincre au moins deux équipes nationales.