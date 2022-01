La flamme olympique pourrait s'arrêter dans l'Indre avant les Jeux de Paris 2024

Ce serait forcément un événement pour le Berry : le département de l'Indre fait part de son intention d'accueillir la flamme olympique dans le cadre des cérémonies avant le début des Jeux olympiques de Paris 2024. Une candidature vient d'être officiellement déposée. Les instances départementales ont déjà réfléchi au site qui serait à même de profiter d'un tel événement. La Plaine départementale des Sports, à Châteauroux, serait un lieu idéal. "Elle est ouverte et accessible à un très large public et notamment à tous les licenciés des clubs sportifs. Un site exceptionnel qui a été proposé comme site d'arrivée de la flamme !", indique le Conseil départemental de l'Indre dans un communiqué de presse.

Selon nos confrères de L'Équipe, le comité d'organisation des Jeux de Paris 2024 souhaiterait que la flamme passe partout en France mais moyennant finances. 150 000 euros seraient demandés à chaque département. "Le passage du relais de la flamme olympique et paralympique valorisera l'engagement et la dynamique des comités sportifs départementaux et l'ensemble des licenciés et bénévoles. Ce serait une immense fierté pour l’Indre d’accueillir la flamme Olympique !", se réjouit Marc Fleuret, président du Conseil départemental de l'Indre.