Et si on prenait des nouvelles : des Dames de cœur

Depuis le début du confinement, les "Dames de cœur" poursuivent leurs activités

L’association « Les Dames de Cœur » est engagée depuis 2012 auprès des personnes suivies en oncologie dans le nord mosellan ainsi qu’aux aidants. Elle s’appuie sur des professionnels, diplômés, et désormais formés à l’Education Thérapeutique du Patient pour permettre aux adhérents de mieux comprendre la maladie et de bénéficier d’une qualité de vie malgré les traitements lourds, et leurs effets secondaires. Dès l’annonce de la maladie, et jusqu’à la fin des traitements l'association offre du soutien et propose différentes Activités Physiques Adaptées comme : le dragon boat, l'escrime adapté, le tennis adapté, la marche adaptée, la danse en ligne, le renforcement musculaire ... Mais aussi de bien être comme le shiatsu do in, le qi gong, la sophrologie, la rando-sophro, la méditation, l'Art-Thérapie, la réflexologie plantaire, le scrabble, la couture, des groupes de paroles… Et enfin des ateliers à thème comme : être acteur de son parcours, cancer et sexualité, cancer et diététique, atelier mamans-enfants, cancer et hormonothérapie, sevrage tabagique, atelier socio-esthétique… .

Pour vous inscrire, téléphonez au 06 02 36 38 21 pour une première prise de contact obligatoire. Le parcours personnalisé proposé vous sera expliqué lors d’un rendez-vous avec leur permanence.

Solidarité © Getty

Toutes les infos sur le site: www.lesdamesdecoeur.fr

Les "Dames de coeur c'est aussi la Thionvilloise. L'association à constaté, à eu l'idée, l'envie de créer une manifestation festive, 100 % féminine, au profit des victimes du cancer du sein dans le bassin Thionvillois ! Et de reverser l’intégralité des bénéfices aux structures qui luttent contre le cancer et dans des actions concrètes permettant aux malades de mieux traverser cette épreuve. Une dizaine de femmes ont ainsi créé la marche / course, La Thionvilloise, qui est devenue incontournable chaque année en juin, un événement France Bleu Lorraine. La Thionvilloise aujourd’hui, c’est plus de 300 bénévoles qui se mobilisent aux beaux jours, près de 6000 personnes qui marchent ou courent et des bénéfices toujours affectés à 100 % aux malades et à leurs familles au travers des activités et des projets.

"La Thionvilloise", marche-course contre le cancer qui devait avoir lieu le 14 juin 2020 ne pourra se tenir physiquement compte-tenu de la crise sanitaire liée au Covid-19. Mais elle aura lieu sous une autre forme, virtuelle et encore plus virale.