Étival-Clairefontaine, France

C'est l’événement sportif de l'année à Étival-Clairefontaine, près de Saint-Dié. Ce vendredi soir, dans la salle d'entraînement du club vosgien, l'équipe féminine de tennis de table affronte les joueuses hongroises du Budaörsi (près de Budapest, la capitale). En jeu : une qualification pour les quarts de finale. Et toute la ville encourage ses championnes.

"Un rêve"

"Il y a des pancartes en ville, et des flyers partout, annonce Médéric, jeune pongiste en classe de troisième. Il y en a même chez le boulanger. On attend beaucoup, beaucoup de monde."

"La salle peut accueillir 400 personnes. C'est ça qui est magique dans une ville de (plus de) 2.000 habitants. Il y a plein de monde qui se retrouve. C'est presque un rêve quand on joue ici."

Près de 400 supporters vosgiens sont attendus ce vendredi soir dans la salle d'entraînement du club. © Radio France - Lucas Valdenaire

Ce huitième de finale retour à Étival-Clairefontaine est une occasion en or, aussi, pour faire parler de l'association. Selon le coach et responsable technique Jérôme Humbert : "c'est la première fois qu'on sent autant d'engouement. On draine vraiment tout le village voire beaucoup de gens autour."

"C'est aussi de la fierté ! Plus de trente bénévoles se mobilisent pour l'occasion. C'est également une équipe qui ne lâche rien et qui fait plaisir à voir. Tout cela crée une belle atmosphère."

"On doit faire partie des un ou deux seuls clubs en France avec autant de public" - le coach Jérôme Humbert

C'est la première fois que le club d'Etival-Clairefontaine participe à une coupe d'Europe © Radio France - Lucas Valdenaire

"Un peu de pression"

Depuis plusieurs années, l'équipe stivalienne porte les couleurs vosgiennes au niveau national : les joueuses évoluent en Pro A, l'élite du tennis de table français. Les voilà désormais sur les terrains internationaux avec cette coupe d'Europe. Une première pour le club.

A Etival-Clairefontaine, les licenciés ont entre 5 et 65 ans. © Radio France - Lucas Valdenaire

Cette équipe première porte ainsi le club tout entier. Grâce, notamment, à ses trois championnes internationales, venues de Chine, de Russie et de Roumanie. En cas de blessure, le club peut toujours compter sur la Vosgienne Éloïse Saint-Dizier, une passionnée de la raquette et licenciée au club depuis 12 ans. "C'est un peu de pression," confesse-t-elle.

"C'est difficile mais j'ai déjà fait un ou deux matches en pro B. Il y a toujours du stress quand il y a du monde. Quand on rate la balle, forcément, on se demande ce qu'ils (les spectateurs) vont penser de nous. C'est impressionnant."

Le coach Jérôme Humbert (de dos) est également responsable de l'équipe de France handisport © Radio France - Lucas Valdenaire

"Unique en France"

L'évolution du club, elle aussi, est impressionnante. Du haut de ses 160 licenciés, c'est un poids-lourd du département avec Saint-Dié, Anould, ou encore Vittel. En terme de résultats sportifs, Étival-Clairefontaine se place désormais dans le TOP 8 français.

"Il y a 25 ans, on avait cinq ou six licenciés avec une petite équipe en départementale, se rappelle Jean-Luc Guénin, le président du club. Et là on se retrouve en pro A et même en coupe européenne, c'est exceptionnel !"

"On est le petit Poucet. Un village de 2.600 habitants ? Je crois qu'on est unique en France."

L'équipe féminine d'Etival-Clairefontaine évolue en Pro A, l'élite du tennis de table français © Radio France - Lucas Valdenaire

Au match aller en Hongrie, les Stivaliennes l'avaient emporté 3-2. En cas de victoire ce vendredi soir, elles se qualifieront pour le tour suivant et affronteront les joueuses de Grand-Quevilly en quarts de finale de coupe d'Europe. Coup d'envoi, ce vendredi à 19h.