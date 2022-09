Etoile Lavalloise Futsal : objectif cette saison, terminer dans le top 4

FBM : La saison de D1 démarre face à l'équipe de Mouvaux, c'est dans la banlieue de Lille. Vous avez terminé sixième du championnat la saison dernière., l'objectif cette année c'est quoi?

Julien Moreau : "De jouer les playoff, parce que cette année, les quatre premiers joueront les playoff, donc demi-finale aller-retour et une finale pour le titre de Champion de France. Avec le recrutement qu'on a fait, on va viser forcément ces quatre premières places. Et on rêve tous d'une demi-finale retour à Espace Mayenne."

FBM : Et le titre, pourquoi pas?

JM : "Pourquoi pas, c'est dans nos têtes, mais aujourd'hui, on n'y pense pas. On veut d'abord bâtir le projet en visant les premières places et le titre d'ici quelques années. Mais si on peut le prendre, on prendra, ça, c'est sûr. "

FBM : Justement, vous avez recruté grâce à un budget plus important. Vous avez des nouveaux partenaires?

JM : "Oui, aujourd'hui le club compte 130 entreprises partenaires, ce qui fait un gros réseau d'entreprises sur le département. On sent une vraie volonté aussi des acteurs privés et politiques de nous accompagner dans le projet. Ce qui nous a permis aujourd'hui d'aller chercher les deux meilleurs joueurs français dans le championnat et de les faire venir à Laval. "

FBM : Justement, le budget de l'Étoile lavalloise, c'est combien?

JM : "On va dépasser le million."

FBM : Et l'année dernière, vous étiez à combien?

JM : "On était aux alentours de 600 000 €."

FBM : Vous avez perdu Malik Abdallah, gravement blessé lors d'un entraînement. C'est un joueur cadre de votre effectif. C'est un coup dur?

JM : "C'est difficile de voir un joueur, comme lui, de se blesser gravement, sachant qu'il a été la révélation de la saison dernière. Mais après, ça fait partie de chaque club de subir des blessures. On a un effectif assez large aujourd'hui, donc on va lancer la saison sans recruter. Et on verra comment ça prendra. Mais on a des jeunes aussi derrière qui vont pouvoir saisir leur chance. Donc on veut voir le verre à moitié plein."

FBM : Début de saison donc, avec trois déplacements. Pourquoi un tel calendrier?

JM : "Bien, c'est simple. L'équipe de France vient jouer le 17 septembre à Laval. On devait jouer le 3 et 10 septembre à Laval. Aujourd'hui, la Fédération a légèrement changé nos plans, ce qui explique le fait qu'aujourd'hui, on cherche des solutions avec le conseil départemental pour trouver des dates qui collent puisque du coup, ça a modifié tout le calendrier. Donc l'équité sportive, il n'y en a pas. On est un peu déçu de commencer par trois matches à l'extérieur, peut-être même quatre puisqu'on va inverser le match avec le Sporting de Paris. Mais bon, c'est comme ça. Par contre, les matches retour, on aura quatre matches d'affilée chez nous, donc peut-être que c'est là que le titre se jouera."

FBM : Tous vos matches vont avoir lieu à Espace Mayenne?

JM : "Ils seront tous à Espace Mayenne, j'en suis convaincu et je suis confiant. On se sent soutenus par le conseil départemental et c'est une bonne chose."

FBM : On a vu une vraie ferveur populaire l'année dernière, tous les matches à guichets fermés à chaque fois. Comment vous expliquez cet engouement pour le futsal?

JM : "Je l'explique parce que les Mayennais, ce sont des passionnés de sport. Ils adorent le spectacle. Aujourd'hui, le futsal répond à tous ces critères là. On a aussi beaucoup avec nos entreprises partenaires qui ont aussi beaucoup diffusé beaucoup de messages dans l'entreprise auprès de leurs salariés. Donc c'est ça aussi la recette. Et puis, je pense aussi que ce qui a marqué les gens, c'est l'ouverture d'Espace Mayenne. Ça marque les esprits donc tout le monde a souhaité découvrir aussi ce projet."