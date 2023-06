Étoile Lavalloise : la finale du championnat de D1 de futsal retransmise à la salle polyvalente de Laval

Les futsaleurs de l'Étoile Lavalloise ont facilement dominé l'équipe de Lille Mouvaux et se qualifient pour la finale du championnat de France.

L'Étoile Lavalloise est toujours en course pour réaliser un doublé historique. Après avoir battu 2-0 le SC Paris en finale de Coupe de France samedi 10 juin, les Stellistes vont jouer contre le même adversaire ce samedi 17 juin à Caen pour disputer la finale du championnat de D1 de futsal.

Un écran géant sera installé dans la salle polyvalente de Laval "afin de permettre la diffusion au plus grand nombre de cette finale historique pour le club et espérer le doublé coupe-championnat", écrivent la ville de Laval et le conseil départemental dans un communiqué.

L'entrée sera gratuite et sans réservation. Les portes s'ouvriront à 19h avec une buvette sur place.