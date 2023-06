Étoile Lavalloise-SC Paris : "une finale ouverte" estime le sélectionneur de l'équipe de France de futsal

J-1 avant la grande finale du championnat de France de 1ère division de futsal. L'Étoile Lavalloise sera opposée au SC Paris samedi soir à Caen. Les Mayennais sont en route pour un retentissant doublé après leur victoire en coupe de France le 10 juin face au même adversaire.

Le sélectionneur de l'équipe de France assistera à cette rencontre. Raphaël Reynaud sera évidemment attentif à la prestation de ses joueurs -ils seront 4 sur le parquet normand- avant une double confrontation face au Paraguay la semaine prochaine en amical : "entre les joueurs confirmés et les joueurs potentiellement à suivre, je me dois d'être présent. Ce sera un match différent de celui de la coupe de France. Il y aura plus de répondant peut-être face à Laval qui a envie de garnir son palmarès, ce sera plus ouvert que la semaine dernière".

Deux joueurs de l'Etoile Lavalloise seront du voyage au Paraguay : le gardien Louis Marquet et le pivot Abdessamad Mohammed. En revanche, Souheil Mouhoudine a été laissé au repos.