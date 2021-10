Étourdi, le marathonien grenoblois Duncan Pérrillat privé de son titre pour un oubli de maillot

Pour son premier marathon Duncan Pérrillat a frappé fort dimanche à Rennes en s'imposant en 2h14'. Un chrono qui lui a offert le titre de champion de France, mais pour quelques minutes seulement. Le titre lui a dans la foulée été retiré car le Grenoblois n'avait pas mis le maillot de son club (Neuilly-Plaisance Sport).

"Je suis un peu dans la lune" Duncan Pérrillat

Le règlement de la Fédération Française d'Athlétisme est formel, pour les championnats il faut porter le maillot de son club et Duncan Pérrillat ne l'avait pas. "Je suis un peu dans la lune" confesse le Grenoblois "je m'en suis rendu compte sur la ligne de départ, quand j'ai vu que les athlètes avaient tous le maillot de leur club, je me suis dit *mais non j'ai pas fait ça*". Et comme le deuxième de la course était le Marocain Alaâ Hiroued, c'est finalement le troisième Alexandre Bourgeois qui est titré.

Une mésaventure que Duncan Pérrillat prend avec philosophie " je reste vainqueur du marathon, j'ai fait une super course, faire 2h14 pour son premier marathon c'est de bon augure pour la suite ". Le Grenoblois n'a pas tout perdu car son histoire fait beaucoup parler, il se retrouve donc sur le devant de la scène, alors qu'il recherche des partenaires pour accompagner sa progression.