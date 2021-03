Euro d'athlétisme en salle : la Montbéliardaise Alice Finot médaillée d'argent sur le 3000 m

La première médaille française aux championnats d'Europe d'athlétisme en salle remportée par une Montbéliardaise. Alice Finot, 30 ans, a créé la sensation ce vendredi 5 mars en arrachant une médaille d'argent sur 3000 m. Juste après le forfait sur blessure de Renaud Lavillenie, les Bleus ont donc pu se consoler rapidement avec ce podium totalement imprévu.

Record personnel pulvérisé

Car personne n'attendait à pareille fête la coureuse de Montbéliard, licenciée à Bordeaux. Elle-même n'en revenait d'ailleurs pas de son exploit, frappant la piste avec force à l'arrivée et se prenant la tête entre les mains. Au-delà de ce nouveau statut de vice-championne d'Europe, Finot a pulvérisé son record personnel en 8 min 46 sec 54 derrière la Britannique Amy-Eloise Markovc (8 min 46 sec 43).

Cette deuxième position, la Française est allée la chercher avec les tripes. Après avoir été en embuscade durant toute la course, elle a réussi à produire son effort dans les 350 derniers mètres en évitant la chute de plusieurs concurrentes devant elle avant de coiffer sur le poteau, une autre Britannique, Verity Ockenden (8 min 46 sec 60), qui a dû se contenter du bronze.

Toutes les planètes se sont alignées - Alice Finot

Malgré la surprise générale, Finot, elle, croyait dur comme fer à ce résultat. "Je savais en arrivant à Torun que c'était faisable. Il n'y avait pas vraiment de filles à part. C'est une fierté de m'être battue jusqu'au bout avec les deux Anglaises. Ce sont mes premiers championnats, j'ai hâte de voir ce que va donner le futur. Ce soir, toutes les planètes se sont alignées. Quand le résultat est en phase avec l'investissement fourni, c'est l'euphorie", a-t-elle déclaré, tout sourire. "Hier (en séries, ndlr), j'avais mal couru mais on apprend de ses erreurs, a-t-elle ajouté. Je n'ai pas voulu rééditer le même schéma de course et j'avais de meilleures jambes."

Cette spécialiste du 3000m steeple lance ainsi en fanfare sa saison olympique et donne un coup de fouet aux Bleus, qui ont connu bien des malheurs vendredi avec la blessure de Lavillenie et les éliminations précoces de Melvin Raffin (triple saut) et de Thomas Jordier (400 m), deux solides chances de médailles.

Avec AFP.