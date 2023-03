ÉVÈNEMENT - France Bleu Berry sera en direct du Centre national de tir sportif à Déols le mardi 14 mars

Inauguré en 2018, le Centre national de tir sportif (CNTS) fait partie des plus grands stands de tir au niveau international. Sa première vocation est d'accueillir les championnats nationaux, européens et mondiaux dans toutes les disciplines. Il est en capacité d'accueillir les plus grandes compétitions nationales et internationales : championnat du Monde, coupe du Monde, championnat d'Europe, championnat de France et bientôt Jeux Olympiques.

ⓘ Publicité

Le Centre national de tir sportif accueillera du 27 juillet au 5 août 2024 les épreuves olympiques de tir et paralympiques de para-tir des Jeux de Paris 2024. À 500 jours du début des Jeux, France Bleu Berry vous propose une matinale exceptionnelle le mardi14 mars.

Entre 6h et 9h nous accueillerons de nombreux invités :