Excellent cru 2019 pour les championnats régionaux d'athlétisme à Saint-Étienne

Saint-Étienne, France

Un stade entièrement rénové l'hiver dernier qui a pu accueillir dans de très bonne conditions ces championnats en répétition générale des championnats de France qui se dérouleront ici même a la fin du mois de juillet entre le 26 et le 28 juillet.

Durant les deux jours de compétition de ces régionaux , les cadres, les entraîneurs et les athlètes ont pu apprécier la fonctionnalité de ce stade et tout particulièrement la piste conçue pour réaliser de belles performances. Pierre Gardet le président du Coquelicot 42 le club d'athlétisme stéphanois hier était très satisfait et voit déjà plus loin

Pierre Gardet le président du Coquelicot 42 Copier

Des finales très disputées en 110 mètres haie © Radio France - Yves Renaud

Hier les élus stéphanois et régionaux sont venus baptiser la piste du stade Henri LUX du nom d Yves DOMENECHINI, l ancien président du coquelicot 42 décédé l'an dernier des suites d'un accident de VTT. La plaque qui surplombe l accès au vestiaires a été révélée par les membres de sa famille

La piste porte désormais le nom de l'ancien président du Coquelicot 42 © Radio France - Yves Renaud

La plupart des athlètes étaient donc venus a saint Etienne dans l'espoir de réaliser les minimas qualificatifs pour les France, mais a quelques semaines seulement des championnats nationaux les places sont très chères.

Emmanuelle Chazal reçoit sa médaille d’argent et la bise du président de la ligue © Radio France - Yves Renaud

Emmanuelle Chazal du club roannais athlétisme qui pratique le combiné sur la perche et sur les haies a obtenu de bons résultats mais pas sur que ça suffise , elle avait tout de même le sourire.

Emmanuelle Chazal du club du Roannais athlétisme Copier

Marcel Ferrari le président de la ligue régionale d'athlétisme © Radio France - Yves Renaud

Le président de la ligue régionale d athlétisme était très satisfait hier. La prise en main du stade avant les championnats de France s est très bien déroulée et même si il n y a pas eu de records significatifs Marcel FERRARI est très content du niveau des performances atteintes durant le weekend particulièrement du cote de la perche ou le meilleure performance a atteint 5 mètres 65.