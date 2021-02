Le binôme Pervis-Beaugillet rafle tout aux Championnats de France handisport

François Pervis et Raphaël Beaugillet raflent le triplé en vitesse, poursuite et kilomètre de cyclisme sur piste aux Championnats de France handisport 2021. Une compétition non-préparée qui augure le meilleur pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo auxquels participera le binôme.

Ils repartent avec trois titres de champions de France et deux records battus sur les épreuves du 200 mètres et du kilomètre. François Pervis et Raphaël Beaugillet ne s'étaient pas préparé pour ces Championnats de France handisport et pourtant, ils en reviennent victorieux et confiants en vue des Jeux Olympiques de Tokyo.

Une compétition en sous régime... et pourtant !

Une minute, une seconde, deux cent quarante-six millièmes exactement : c'est le temps du duo sur l'épreuve du kilomètre, "ça représente le troisième temps des mondiaux de l'année dernière sauf qu'ici on n'est pas aux Championnats du monde" explique François Pervis. Cette compétition, il ne l'ont pas préparé, perte de temps : depuis onze mois, Raphaël Beaugillet s'entraîne au sprint, lui qui est un ancien routier "un endurant". Avec la musculation tous les deux jours, il doit effectuer beaucoup de travail.

Préparer les Championnats de France, ça aurait demandé de la qualité, mais là nous, on a besoin de quantité pour progresser physiquement. - François Pervis

Des conditions non optimales

Cela n'enlève rien à la fierté des deux sportifs, qui y voient un bon signal pour les Jeux de Tokyo de juillet prochain. "On est arrivés avec ce qui nous restait dans les jambes avec des conditions vraiment pas faciles". A Saint-Quentin-en-Yvelines, la température sur la piste n'était que de 21 degrés au lieu de 28 pour des Championnats du monde, et le taux d'humidité de 85% au lieu de moins de 30% d'humidité.

Si on met autant d'énergie avec des conditions atmosphériques meilleures, on ne peut que faire de plus belles performances ! - François Pervis