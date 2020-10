Exclu France Bleu : 4 sites dans le Gard et 1 en Lozère retenus pour accueillir les délégations aux JO 2024

Plus de 600 sites en France, dont 4 dans le Gard et 1 en Lozère, sont retenus pour accueillir les délégations aux JO de Paris 2024. Ils sont identifiés "Centres de Préparation aux Jeux" (CPJ). Mais la route est encore longue !

C'est une information France Bleu, ce lundi. Nîmes, Alès, Beaucaire et Le Grau du Roi, dans le Gard, pourraient bien accueillir des délégations lors des Jeux Olympiques en France, en 2024. La Lozère également est concernée, avec son complexe Euroméditerranéen de Montrodat. La désignation des Centres de Préparation aux Jeux (CPJ) marque le coup d’envoi de l’aventure olympique et paralympique pour les athlètes du monde entier. Plus de 600 sites sont concernés un peu partout en France.

La totalité des régions et 95 départements sur 101 sont représentés dans cette sélection.

Véritable base arrière, permettant aux athlètes de s’imprégner de l’ambiance du pays hôte et de se projeter dans l’aventure des Jeux trois ans à l’avance, les Centres de Préparation aux Jeux jouent un rôle déterminant dans la préparation des performances sportives. A Nîmes, la plateforme serait installée au stade de l'Assomption. Disciplines concernées : Tir à l'arc et Tir à l'Arc Paralympique.

Devenir Centre de Préparation aux Jeux permet d’être référencé dans un catalogue qui sera mis à la disposition des 206 Comités Nationaux Olympiques et 182 Comités Nationaux Paralympiques, dans le courant du premier trimestre de 2021. Ce sont les comités qui feront leur choix parmi cette sélection, et enverront leurs équipes dans les centres les plus adaptés à leurs besoins.

A Alès, les disciplines retenus sont l'athlétisme, l'athlétisme paralympique et le volley-ball. A Beaucaire, l'aviron, l'aviron paralympique, le canoë-Kayak sprint, et le paracanoë

Au Grau du Roi, à Port-Camargue, il s'agit très naturellement de la voile.

Enfin pour la Lozère, c'est la Communauté de Communes du Gévaudan qui est retenue. Le complexe Euroméditerranéen de Montrodat pourrait ainsi accueillir des délégations sur ces disciplines : Athlétisme Paralympique, Basketball fauteuil, Boccia, Escrime, Escrime fauteuil, Football à 5, Goalball, Handball, Rugby fauteuil, Tennis de table, Tennis de table Paralympique, Triathlon, Triathlon paralympique, Volleyball assis.

Des délégations de tennis de table en Lozère pour les JO Paris 2024 ? © Radio France - Radio France

Au terme d’une procédure rigoureuse à laquelle Paris 2024 a associé un grand nombre d’acteurs (Etat, CNOSF, CPSF, fédérations olympiques et paralympiques nationales, collectivités territoriales, Agence Nationale du Sport, SOLIDEO, Territoires Unis), 619 équipements sportifs et services d’accueil ont été désignés « CPJ », et pourront de ce fait potentiellement accueillir des délégations sportives internationales dans le cadre de leurs préparations aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. La diversité territoriale de la France est à l’honneur avec 414 territoires labellisés « Terre de Jeux 2024 » qui accueillent un CPJ.