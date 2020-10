EXCLUSIF - Jeux Olympiques 2024 : découvrez les sites auvergnats retenus pour accueillir les délégations

Le comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024 ont communiqué la liste des quelques 600 sites sélectionnés pour servir de camps de base aux athlètes. L'Allier, le Cantal et le Puy-de-Dôme sont plus que jamais dans la course.

Les Jeux Olympiques et paralympiques Paris 2024 c'est déjà demain. France Bleu vous révèle ce lundi matin la liste des 600 sites retenus pour accueillir les délégations olympiques un peu partout en France dans quatre ans. On les appelle les CPJ, les Centres de Préparation aux Jeux retenus. Et l'Auvergne est plutôt gâtée !

Dans l'Allier

L'incontournable poids-lourd du sport auvergnat, le CREPS de Vichy - Centre Omnisports - a été logiquement été retenu. Lui qui peut accueillir avec une très grande variété des sportifs et de disciplines : Aviron (oly), Aviron (para), Badminton (oly), Badminton (para), Basketball, Basketball fauteuil, Boccia, Canoë-Kayak sprint, Concours complet, Cyclisme sur route (oly), Cyclisme sur route (para), Dressage (oly), Dressage (para), Escrime, Escrime fauteuil, Football, Goalball, Haltérophilie, Handball, Judo (oly), Judo (para), Natation artistique, Natation (oly), Natation (para), Paracanoë, Pentathlon moderne, Rugby à 7, Rugby fauteuil, Saut d'obstacles, Taekwondo (oly), Taekwondo (para), Tennis, Tennis fauteuil, Tir à l'arc (oly), Tir à l'arc (para), Triathlon (oly), Triathlon (para), Volley-ball, Volley-ball assis

Le CREPS de Vichy pourrait accueillir des délégations de para tir à l'arc - © CNOSF

Dans le Cantal

La communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac pourrait également se mettre à l'heure olympique. A Aurillac, le stade Marie-José Pérec est retenu pour l'athlétisme et le stade Jean Alric pour le rugby à 7. Les équipements sportifs communautaires sont aussi sélectionnés pour les délégations de BMX Freestyle. Tout comme le centre omnisports de la Vallée de l'Authre à Naucelles pour le tennis de table paralympique. Enfin Saint-Flour Communauté pourrait accueillir des cyclistes sur route.

Dans le Puy-de-Dôme

Trois centres sont sélectionnés dans la CAM (Clermont Auvergne Métropole) pour accueillir des délégations olympiques de natation, d'athlétisme, de football, de rugby à 7, mais aussi de lutte, de judo, de taekwondo et de tennis de table.

Centre 1 : Natation (oly), Natation (para)

Centre 2 : Athlétisme (oly), Athlétisme (para), Football, Rugby à 7

Centre 3 : Judo (oly), Judo (para), Lutte, Taekwondo (oly), Taekwondo (para), Tennis de table (oly), Tennis de table (para)

Clermont-Ferrand place forte de la lutte - © CNOSF

Autre site puydômois retenu : le Centre Régional de Tir à l'Arc à Riom. La Communauté d'Agglomération Riom Limagne et Volcans et le club local ont mis un an pour monter et peaufiner leur dossier de candidature. En plein dans le mille. C'est une magnifique reconnaissance pour Julien Megret, le président du club "les archers riomois" et ses 200 licenciés.

Julien Megret président du club "les archers riomois"

Il reste désormais à séduire et convaincre les délégations de choisir les sites auvergnats retenus par Paris2024. La concurrence s'annonce rude. Il va falloir faire du lobbying.

Les Jeux Olympiques auront lieu du 26 juillet au 11 août 2024. Les jeux paralympiques se tiendront du 28 août au 8 septembre. Notez enfin que le président du Comité d'organisation des Jeux Olympiques Paris-2024 Tony Estanguet sera l'invité de France Bleu à 13h05

