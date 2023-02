A défaut de la tenue d'épreuves, il y aura un peu de Jeux Olympiques de 2024 en Alsace. On savait que la flamme traverserait la région, on connaît désormais la date. Ce sera en juin selon la Collectivité européenne d'Alsace (CEA), après être partie de Marseille en avril et avant de rejoindre Paris.

ⓘ Publicité

Si l'Alsace n'accueillera aucune épreuve durant la quinzaine olympique puis paralympique, une centaine de collectivités sont labellisées "Terre de Jeux" et neuf sites ont reçu la mention "Centre préparation Paris 2024".

Le parcours complet et détaillé de la flamme olympique sera révélé par les organisateurs des Olympiades en mai 2023, à un peu plus d'un an des Jeux.