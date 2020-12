F1, Abu Dhabi (qualifications) : nouveau top 10 pour Gasly, Ocon sorti en Q2

Bryn Lennon@Red Bull content Pool via Getty Images

La dernière qualification de la saison a permis à Pierre Gasly de se glisser une nouvelle fois dans le top 10. Le Bois-Guillaumais, dixième de cette ultime séance de la saison, aura donc collectionné onze Q3 en 2020. Un résultat remarquable pour une AlphaTauri. Esteban Ocon a aussi connu une qualification dans la continuité de la saison : sa onzième place du jour marque sa neuvième élimination en Q2. Mais cette fois le Normand termine, d’un souffle, devant son coéquipier Ricciardo. Et surtout les Renault seront en embuscades avec le libre choix des pneumatiques sur ce circuit très exigeant pour les gommes tendres.

Résultat des qualifications du Grand Prix d'Abu Dhabi

Le film des qualifications

Q1 : qualifications sans difficulté des deux Normands. Pierre Gasly, onzième, et Esteban Ocon quinzième. Mais le pilote ébroïcien a levé le pied dans son deuxième run quand son stand lui a indiqué qu’il était qualifié.

Q2 : Seul Pierre Gasly passe ce deuxième écrémage en prenant la dixième place, juste derrière son coéquipier, et devant les Renault. L’écurie française prend les onzième et douzième places dans un ordre inhabituel : Esteban Ocon devant Daniel Ricciardo.

Q3 : Pas de changement pour Pierre Gasly, à nouveau dixième. Comme la semaine dernière à Sakhir, il termine derrière son coéquipier (Kvyat, septième), avec un écart conséquent de 0,3” pour le Russe. Cette dixième place va placer Gasly sous la menace des pilotes libres de choisir leurs gommes pour le départ.

Les enjeux

Ce dernier Grand Prix de la saison est important pour Renault, engagé dans la bataille pour la troisième place du championnat constructeur. L’écurie française aborde cet ultime rendez-vous de l’année en cinquième position, avec douze points de retard sur McLaren (quatrième) et vingt-deux points de passif sur Racing Point (troisième). Il faudra un gros résultat d'ensemble du duo Ricciardo-Ocon pour espérer gagner une ou deux positions dans ce championnat constructeur… qui détermine les dotations financières accordées aux écuries.

Renault aura besoin de brillants résultats d'Esteban Ocon (à gauche) et Daniel Ricciardo (à droite) pour gagner une ou deux positions au championnat des constructeurs - James MOY-DPPI@Renault Sport

Quant à Pierre Gasly, il pourrait sur ce dernier Grand Prix accrocher la dixième place au championnat pilote. Le Bois-Guillaumais, onzième, ne compte que trois points de retard sur Lance Stroll.

Ce Grand Prix d'Abu Dhabi, dix-septième et dernière course de la saison, débutera à 14h10 avec (petite surprise) Max Verstappen en pole-position. Le Néerlandais a placé sa Red Bull devant les Mercedes de Bottas et Hamilton.