Formule 1 : Ocon au pied du podium, Gasly sixième du Grand Prix d'Arabie Saoudite

Magnifique course d’Esteban Ocon classé quatrième du premier Grand Prix d'Arabie Saoudite de l'histoire. Longtemps troisième, il n'a pu résister au retour de Bottas dans l'ultime ligne droite de cette course très mouvementée. L'autre normand Pierre Gasly obtient une très méritoire sixième place

Quatrième et sixième, les pilotes normands obtiennent des places d'honneur au Grand Prix d’Arabie Saoudite de formule 1. Esteban Ocon a flirté avec le podium, perdu pour un dixième de seconde contre une Mercedes évidemment plus rapide en valeur pure. Le Normand a d’abord réussi un magnifique premier tour avant de bénéficier d’une cascade d’événements qui l’ont même placé très brièvement en tête. Puis il a parfaitement mené sa seconde partie de course sous la pression d’une McLaren (Ricciardo) puis d’une Mercedes (Bottas). Course plus anonyme mais fructueuse pour Pierre Gasly, qui a d’abord perdu plusieurs positions dans les premiers tours avant de refaire surface pour finir devant les Ferrari.

Classement du Grand Prix d'Arabie Saoudite de formule 1

Ocon à un dixième de seconde du podium

Contexte : Neuvième des qualifications, Esteban Ocon a nettement dominé son coéquipier Alonso, classé treizième. Le Normand fait quasiment jeu égal avec l’Espagnol dans l’exercice du tour lancé depuis le début de la saison (11-10 pour Alonso).

Course : Bon départ d’Esteban Ocon qui se porte immédiatement à la hauteur de Tsunoda et résiste à un tassage musclé du Japonais. Puis le pilote Alpine efface Gasly dans le premier tour, qu’il boucle en septième position.

Bien dans le rythme, le Normand se retrouve quatrième lors de l’intervention de la voiture de sécurité. Plusieurs pilotes en profitent pour passer aux stands changer leurs pneus alors que l’Alpine reste en piste. Ce choix est bonifié par la décision inattendue de la direction de course de suspendre l’épreuve (drapeau rouge). Esteban Ocon repartira quatrième avec des gommes renouvelées. Quelques minutes plus tard, le pilote normand réussit un bon envol et bénéficie des tensions au premier freinage pour subtilement se faufiler entre les deux Mercedes. La course est encore arrêtée (nouvel accident dans le peloton) avec Ocon désormais en deuxième position.

Puis vient une discussion surréaliste pendant l’entracte : une manœuvre musclée de Verstappen incite la direction de course à lui proposer de repasser derrière Hamilton. Loin de ces négociations inédites en F1 (!) et accepté par le fautif, le Normand est donc propulsé en pole-position pour le nouveau départ ! Il va devoir s'élancer devant le bouillant duo Hamilton-Verstappen avec la pression de faire sa course sans interférer dans la bataille pour le titre mondial.

Esteban Ocon prend un départ correct mais il est passé par Verstappen (Red Bull) ultra agressif au premier freinage. Puis l’Alpine est logiquement doublée par la Mercedes d’Hamilton. Le vainqueur du Grand Prix de Hongrie pointe au troisième rang quand la course retrouve un rythme régulier. Ses adversaires pour le podium : Ricciardo (McLaren) suivi de Bottas (Mercedes).

Le Normand parvient dans un premier temps à conserver deux secondes d'avance sur son ancien coéquipier australien, performance méritoire sachant qu’il roule en gommes dures contre des médiums pour la McLaren. À dix tours de la fin, son adversaire pour le podium change d’identité : c’est Bottas (Mercedes) qui est à ses trousses. Le Finlandais redevient un candidat logique au podium tant la monoplace allemande est plus rapide que la française. Ocon va livrer une magnifique résistance mais voit le podium lui échapper dans le dernier tour, lors de l’ultime accélération vers la ligne d’arrivée. Frustration extrême après une course sans faute. Mais la formule 1 restera toujours une discipline où les valeurs mécaniques l’emportent sur le pilotage.

Le meilleur résultat possible pour Pierre Gasly

Contexte : Comme d’habitude Pierre Gasly part du haut de la grille : sixième au contact des meilleures voitures du plateau (Mercedes, Red Bull et Ferrari). Le Normand va essayer de confirmer en course après une série irrégulière de trois top 10 lors des sept derniers Grands Prix.

Course : Mauvaise impulsion de Gasly immédiatement passé par Norris (McLaren) au départ. Puis le Bois-Guillaumais voit l’ébroïcien Esteban Ocon le doubler dans le premier tour. Pierre Gasly est tombé au huitième rang à l’issue de la première boucle.

Le Normand est rapidement attaqué par Ricciardo au volant d’une McLaren manifestement plus rapide. Sans surprise, Gasly glisse en neuvième position. Il semble en difficulté avec ses pneus mais son écurie choisit pourtant de le laisser en piste lors de l’entrée en piste de la Safety Car (accident de Schumacher). Bon choix parce que la course est arrêtée quelques instants plus tard… ce qui va permettre un changement de pneus sans passer par les stands ! Septième au restart, il gagne une place en profitant de l’abandon de Perez (Red Bull) dès le premier hectomètres de la (très brève) reprise de course consécutive à l’accident du Mexicain.

Distancé par les pilotes qui le précèdent, Pierre Gasly parvient d’abord à se construire un écart conséquent sur son plus proche poursuivant : Giovinazzi (Alfa Romeo), qui bloque longtemps les deux Ferrari dans son sillage. Puis les monoplaces rouges réussissent à passer pour venir menacer le Normand dans les derniers tours. Mais Pierre Gasly conserve quand même cette sixième place assez inespérée au regard de son rythme en début de course.

La course : Hamilton et Verstappen à égalité avant la finale

Le Grand Prix a été remporté par Lewis Hamilton devant Max Verstappen après une course très tendue entre les deux candidats au titre mondial. Ce résultat les place à égalité de points avant l'ultime rendez-vous de la saison, dimanche prochain à Abu Dhabi.