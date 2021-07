F1, GP d’Autriche : Gasly ralenti par la stratégie, Ocon éliminé d’entrée

Pierre Gasly se classe 9e du Grand Prix d’Autriche de Formule 1 ce dimanche. Le Normand, auteur d'une course offensive et sans-faute, a dû observer deux arrêts aux stands contre un seul pour ses rivaux directs. Esteban Ocon a lui abandonné. Victoire de Verstappen qui prend le large au championnat.

Une modeste mais méritante 9e place. C'est le constat au premier regard ambigu pour Pierre Gasly au Grand Prix d'Autriche, disputé ce dimanche sur le Red Bull Ring de Spielberg. Le Normand, qualifié en 6e position, n’a perdu aucune place en piste mais sa course a été ralentie par la nécessité d’observer deux changements de pneus. Une conséquence de la qualification de la veille réalisée en gommes tendres, les plus rapides mais aussi les moins résistantes. Ce résultat résume la complexité de la Formule 1 : un Grand Prix se joue aussi (et même surtout) dès les choix stratégiques du samedi après-midi lors de la séance qualificative.

L'autre pilote normand n’a pas eu le temps de s’interroger sur les finesses stratégiques : Esteban Ocon s’est arrêté après un demi-tour de piste, son Alpine meurtrie par un contact dans la bataille du fond de peloton. Pour lui, ce double rendez-vous dans le Tyrol est à oublier au plus vite, après sa course anonyme il y a une semaine. Résumé ci-dessous.

Pierre Gasly pénalisé par la stratégie à deux arrêts

Contexte : même circuit et même résultat en qualification pour Pierre Gasly. Il va s’élancer de la 6e place, comme dimanche dernier, mais en espérant un autre sort. Sa course avait été ruinée dès le premier tour par une maladresse de Charles Leclerc. Pour ce second rendez-vous sur le Red Bull Ring, le Normand aura toutefois le désavantage de débuter la course en pneus tendres. Ce qui signifie qu’il observera son premier arrêt bien avant ses adversaires directs des autres écuries, qui ont tous préféré prendre le risque de se qualifier en gommes mediums.

Course : Pierre Gasly prend un bon envol et vient menacer Bottas aux premier, troisième et quatrième virages. Mais il ne parvient pas à surprendre le Finlandais. Le Normand gagne facilement une position peu après en profitant de l’excursion hors-piste de Perez, tassé par Norris. Pierre Gasly pointe au 5e rang après 10 tours. Mais sans surprise, il semble rapidement en difficulté avec une dégradation prématurée de ses pneumatiques.

L’inévitable arrêt aux stands précoce intervient dès le 14e tour. L’AlphaTauri ressort en gommes dures en avant-dernière position, tout juste devant l’autre monoplace italienne aux mains de Tsunoda, sur la même stratégie pneumatique. Gasly profite de ses gommes neuves et du très bon rythme de sa voiture pour dépasser les pilotes de fond de grille. Il pointe au 12e rang avant les passages aux stands des voitures en gommes mediums depuis le départ, puis il atteint la 6e position lorsque tous les pilotes ont renouvelé leurs pneumatiques. Mais Gasly est ensuite menacé par un peloton de trois voitures en gommes moins usées : Ricciardo, Perez et Leclerc. La stratégie du Normand lui impose un second changement de gommes. Qu’il observe à 20 tours du but.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

À nouveau chaussé de pneus neufs, Pierre Gasly apparaît au 9e rang et s’offre un provisoire record du tour. Sauf fait de course majeur (safety car qui regrouperait le peloton), il peut au mieux espérer revenir sur Ricciardo et Leclerc. L’autre AlphaTauri de Tsunoda, brillamment qualifiée aux côtés de Gasly, connaît une course chaotique. Le Japonais, distancé en piste par son leader, prend deux pénalités pour la même futilité : avoir coupé la ligne blanche d’entrée au stand.

Le Normand termine finalement à cette 9e position malgré un beau retour sur le duo Ricciardo-Leclerc. Il lui aura manqué deux ou trois tours pour les effacer. Le double rendez-vous autrichien, marqué par deux belles qualifications, ne lui aura rapporté que deux points au championnat du monde. Bilan décevant pour un pilote qui n’a pourtant rien à se reprocher au volant de l’AT02.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Cauchemar abrégé pour Esteban Ocon

Contexte : le Red Bull Ring est un cauchemar pour Esteban Ocon, renvoyé en 17e position sur la grille. L’Alpine du Normand souffre d’un réel déficit de vitesse sur ce tracé. La perte de temps se fait dans le secteur 1, propice à la puissance moteur. Signe que le pilote est davantage victime que responsable de la situation.

Course : La course d'Esteban Ocon, qui s’annonçait laborieuse, se termine dès le premier tour ! L’Ébroïcien doit abandonner dès la ligne droite opposée, direction brisée par un contact avec Giovinazzi. Le pilote de l’Alfa Romeo s’est rabattu sur le Normand, serré de l'autre côté par une Haas, ne lui laissant aucune possibilité d’éviter le choc fatal. Pour autant la suite du Grand Prix ne doit pas lui donner de regret. Son coéquipier Alonso, qualifié 14e, a terminé 10e après une belle bagarre… contre une Williams (Russell) pour accrocher un point au championnat du monde.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Prochain rendez-vous dans deux semaines avec le Grand Prix de Grande-Bretagne, la course à domicile pour Lewis Hamilton qui tentera de mettre un terme à la série de trois victoires consécutives de Max Verstappen. Le Néerlandais compte désormais 32 points d'avance au championnat du monde des pilotes.