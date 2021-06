F1 - GP d’Azerbaïdjan : Gasly sur le podium, abandon pour Ocon

Un final à sensations au Grand Prix d’Azerbaïdjan. Les deux leaders du championnat ont failli et ouvert la course au podium. Pierre Gasly en a profité pour terminer troisième après un intense duel contre la Ferrari de Charles Leclerc. Succès de Sergio Perez et abandon d'Esteban Ocon.

Dans le haut du classement depuis les premiers essais de vendredi, Pierre Gasly termine sur le podium du Grand Prix d’Azerbaïdjan. Il semblait parti pour une très honorable 5e place mais deux rebondissements ont frappé les deux leaders du championnat : Verstappen (pneu éclaté) et Hamilton (freinage manqué). Le Normand a dû livrer un duel somptueux contre Charles Leclerc pour finir 3e et arracher son premier podium de la saison, le troisième de sa carrière. La course a été brève pour Esteban Ocon, victime d’une perte de puissance moteur dès le 3e tour. Premier abandon de la saison pour le Normand qui restait sur une belle série de quatre top 10 depuis Imola.

Gasly : Un duel intense pour arracher le podium

Contexte : Remarquablement qualifié en quatrième position, Pierre Gasly va batailler au milieu des Mercedes, Red Bull et Ferrari. Le Normand, très rapide depuis les premiers essais libres, sera un outsider dans la course au podium sur ce circuit atypique, avec un secteur très lent autour du Château puis ultra-rapide dans sa dernière portion avec la plus longue ligne droite de la saison.

Course : Gasly conserve sa quatrième position au premier virage mais il ne peut contrer une attaque de Perez (Red Bull) dans le premier tour. Le Normand glisse donc au 5e rang. Puis il parvient à tenir le rythme des leaders, sans pour autant être en mesure de les attaquer dans les dix premiers tours.

Le poleman Charles Leclerc (Ferrari) lance les arrêts pour changer les pneus. Gasly passe au stand trois tours plus tard. Stratégie payante : l’AlphaTauri ressort devant la Ferrari, en 6e position en attendant les arrêts des Aston Martin de Vettel et Stroll qui ont opté pour une stratégie décalée. Au 30e tour, un spectaculaire accident du Canadien provoque une neutralisation de course. Le Bois-Guillaumais (re)passe en 4e position en embuscade pour le podium.

Le principal adversaire de Gasly devient Sebastian Vettel, deux rangs derrière lui, mais avec des pneus beaucoup moins usés. Sans surprise, le quadruple champion du monde allemand passe Gasly dès le tour de reprise.

Le Normand est rapidement distancé par Vettel tout en maintenant Leclerc à plus d’une seconde pour se protéger du DRS. Il semble s’acheminer vers une 5e place lorsque Verstappen, victime d’une crevaison à plus de 300 km/h, doit abandonner et laisser sa Red Bull détruite sur la piste.

La direction de course impose un drapeau rouge : c’est-à-dire une suspension avant de relancer les concurrents pour un sprint final de deux tours ! Ce restart place Gasly à la quatrième place, comme lors du départ deux heures plus tôt, mais cette fois entouré de Vettel (Aston Martin) et Leclerc (Ferrari). Le Normand passe sur le podium provisoire dès ce nouveau départ en profitant du freinage manqué d’Hamilton qui se termine dans l'échappatoire. Mais le Bois-Guillaumais subit les attaques de Leclerc et doit multiplier les “portes fermées” contre son meilleur copain du paddock. Leur duel devient magnifique à l’amorce du dernier tour avec un dépassement de la Ferrari et la réplique immédiate du Normand qui vient se coller dans l’aspiration de son "ami-adversaire" pour reprendre cette 3e place.

La physionomie change dans le dernier tour. Norris (5e) vient menacer Leclerc, le pilote Ferrari doit se concentrer sur ses défenses, ce qui offre un répit pour Pierre Gasly. L'AlphaTauri parvient, cette fois, à entamer l'ultime ligne droite de deux kilomètres sans offrir l'aspiration. Le Normand termine 3e derrière Perez et Vettel.

C'est le troisième podium en carrière pour Pierre Gasly, après son inoubliable victoire l'an dernier à Monza et la deuxième place décrochée au Brésil fin 2019. Dans les trois cas il a montré sa force mentale pour ne jamais se laisser inhiber par la pression dans des derniers tours très disputés.

Résultat du Grand Prix d'Azerbaïdjan

Esteban Ocon trahi par son moteur

Contexte : Une petite faute dans son unique tour validé en Q2 a renvoyé Esteban Ocon en 12e position. Rien de rédhibitoire sur ce tracé qui facilite les dépassements avec l’aspiration possible dans les deux kilomètres de ligne droite proposée par ce circuit.

Course : Départ propre et prudent de l’ensemble du peloton de milieu de grille. Esteban Ocon gagne quand même une place sur Norris et pointe en 11e position à l'issue du premier tour. Malheureusement ce Grand Prix d’Azerbaïdjan s’arrête dès le 3e tour lorsqu’il signale un problème moteur à la radio. Le Normand n’a d’autre choix que de rentrer au stand pour abandonner.

Interrogé par Canal +, l’Ébroïcien explique qu’il a subi “une perte de pression turbo”. L’incident mécanique met un terme à sa belle série de quatre classements consécutifs dans le top 10. Son coéquipier Fernando Alonso, très incisif sur la fin de course, parvient à sauver le dimanche d'Alpine en terminant 6e, le meilleur résultat de l'écurie française en 2021.