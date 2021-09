F1, GP d’Italie, qualification 1 : Gasly encore dans le top 6, Ocon modeste quatorzième

Une AlphaTauri devant les Ferrari : la scène s’est répété ce vendredi à Monza, pour la première partie des qualifications du Grand Prix d'Italie. Pierre Gasly a pu grimper en sixième position dans ce classement dominé par Max Verstappen… et les pilotes équipés d’un moteur Mercedes. Le Normand débute parfaitement son week-end de retour sur le lieu de son exploit l’an dernier. Qualification beaucoup plus difficile pour Esteban Ocon, quatorzième juste derrière son coéquipier Fernando Alonso. Les Alpine souffrent d’un déficit de performance sur cette piste de Monza. Ce Grand Prix d’Italie se fait sur un modèle différent : avec la qualification “classique” (tour lancé) le vendredi pour déterminer la grille de départ d’une course "qualification sprint" le samedi. Le résultat de cette course limitée à 100 km fixera la grille de départ du Grand Prix ce dimanche. Le même format avait été inauguré à Silverstone fin juillet.

Résultat de la première partie des qualifications du Grand Prix d'Italie de Formule 1

Q1 : Esteban Ocon a eu chaud. En 17e position au moment d’entamer son dernier tour lancé dans le trafic, le Normand parvient à aller chercher les quatre dixièmes nécessaires pour franchir cette première partie des qualifications. Ça passe aussi pour Pierre Gasly même si le Normand a dû lever le pied dans sa dernière tentative en arrivant à pleine vitesse sur des voitures quasiment à l’arrêt !

Q2 : Les difficultés des Alpine se confirment : Esteban Ocon et son coéquipier Alonso sont éliminés dès cette deuxième partie de la qualification. Le moteur Renault ne semble pas dans le rythme des Mercedes et Honda sur ce tracé italien, circuit le plus rapide de la saison. Pas de problème pour Pierre Gasly, qualifié en sixième position. C’est le quatorzième Grand Prix de la saison et le Bois-Guillaumais n’a manqué la Q3 qu’à deux reprises !

Q3 : Encore du top niveau pour Pierre Gasly qui termine sixième en collant deux dixièmes aux Ferrari et trois dixièmes à Sergio Perez (qui lui a été préféré chez Red Bull pour l’an prochain). Le Normand est battu par Verstappen et la cavalerie des moteurs Mercedes : Bottas (meilleur temps), Hamilton, Norris et Ricciardo.