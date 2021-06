F1, GP de France : Gasly dans top 10, Ocon largement distancé

Encore une course tonique et sans erreur de Pierre Gasly. Le Normand a bataillé dans le peloton des poursuivants, loin derrière les irrésistibles Red Bull et Mercedes. Il termine 7e de ce Grand Prix de France, battu par les McLaren mais en maintenant son AlphaTauri devant une Alpine (Alonso), les Aston Martin et les Ferrari. Gasly signe sa sixième entrée dans les points en sept Grands Prix disputés depuis le début de la saison. Esteban Ocon se classe 14e, son plus mauvais résultat de l’année, après une course où il n’a cessé de perdre des places dans son premier relais.

Classement du Grand Prix de France de Formule 1

Gasly en bagarre continue

Contexte : Brillamment qualifié entre les Ferrari de Sainz et Leclerc, Pierre Gasly peut au mieux viser la 5e place s’il parvient à dominer les monoplaces rouges. Les Mercedes et Red Bull semblent inaccessibles à la régulière.

Course : Bon envol de Gasly qui menace même Sainz dans les premiers hectomètres. Toujours 6e, il reste pris en sandwich entre les Ferrari. Le Normand se plaint à la radio d’une très mauvaise tenue de route. Comme tous les pilotes, il est confronté à un vent soutenu qui déstabilise les voitures. Et la pluie du matin a lavé la piste des dépôts de gommes des deux premiers jours d’essais.

Le Normand passe aux stands au 18e tour pour chausser des gommes dures. Mais il perd deux places contre Leclerc (Ferrari) et Ricciardo (McLaren) appelés un peu plus tôt par leur équipe respective. Gasly est donc victime d’un double undercut qui le fait tomber à la 8e place virtuelle.

Au 30e tour la bataille est intense entre Gasly, les Ferrari et les McLaren. Plusieurs dépassements dans ce groupe où l’enjeu est la 5e place derrière les Mercedes et les Red Bull. Au fil des tours, les McLaren prennent l’avantage, suivie par le Bois-Guillaumais après un dépassement autoritaire sur Sainz à la chicane de la ligne droite du Mistral. Pierre Gasly est 7e à 10 tours de la fin, derrière Ricciardo et avec la menace d’Alonso (Alpine) qui s’est invité dans ce groupe..

La fin de course est virile avec ce trio Ricciardo-Gasly-Ocon regroupé en deux secondes. Les trois pilotes vont rester au contact pendant une dizaine de tours, mais l’Australien va parvenir à conserver l’avantage contre ses deux poursuivants qui avaient pourtant l’avantage du DRS. Pierre Gasly termine donc 7e. Un résultat qui lui permet de conserver sa 8e place au championnat du monde.

Pas de rythme pour Esteban Ocon

Contexte : éliminé pour la troisième fois d’affilée en Q2, Esteban Ocon s’élancera de la 11e position, deux rang derrière son coéquipier. Cette place lui offre la possibilité de se décaler dans sa stratégie pneumatique, et il s’en sert pour choisir de prendre le départ avec les gommes dures. Il va chercher à prolonger autant que possible son premier relai pour finir la course avec des pneus mediums ou tendres.

Course : Bonne impulsion d’Esteban Ocon qui parvient à gagner une position sur Norris (McLaren) au premier freinage. Mais le pilote britannique réplique dans le premier tour et repasse devant l’Alpine. Dans la boucle suivante, Ocon est doublé (par l’extérieur) par Vettel (Aston Martin). Il pointe au 12e rang à l’issue du deuxième tour. Quelques tours plus tard, il sera aussi doublé par Stoll, pourtant parti en 19e position. Les Aston Martin confirment leur caractéristique cette saison : poussives en qualifications mais très fringantes en course. Elles répètent sur le circuit du Castellet ce qu'elles avaient montré lors des deux derniers Grands Prix de Monaco et d'Azerbaïdjan.

L’écurie Alpine maintient très (trop ?) longtemps Ocon en piste et l’Ébroïcien devient une proie facile pour ceux qui, passés derrière lui lors de leur arrêt, remontent avec leurs gommes neuves. Ricciardo, Sainz, Norris, Gasly et Norris doublent facilement l’Alpine n°31. Ocon va tomber au 17e rang à l’issue de son unique passage au stand. Il lui est alors difficile d’envisager un top 10….

La fin de course n’a aucune saveur pour Esteban Ocon qui termine 14e, devancé par deux voitures qui n’auraient jamais dû terminer devant : Russell (Williams) et Tsunoda (AphaTauri, parti des stands). C’est de loin le plus mauvais Grand Prix de la saison pour le Normand, coupable d'aucune faute mais en total manque de rythme.