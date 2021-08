F1, GP de Hongrie : la sensation Esteban Ocon, victorieux du grand Prix de Hongrie de Formule 1

Esteban Ocon a, pour la première fois de sa carrière, connu le frisson de mener un Grand Prix de formule 1. Le pilote normand a résisté pendant la totalité des 70 tours avec la menace permanente de Sebastian Vettel (Aston Martin) dans ses rétroviseurs. Le Français, exceptionnel de maîtrise et de sang froid malgré la pression, a exécuté la course parfaite pour gagner devant un quadruple champion du monde (Vettel) et le septuple champion du monde (Hamilton). Ocon remporte son premier Grand Prix en carrière, lui qui ne comptait qu’un podium à son actif (Grand prix de Sakhir 2020).

Résumé : Ocon leader surprise avec le crash du premier virage

Bonne impulsion d’Esteban Ocon, sur une piste humide, suivie d’un placement heureux au premier virage, quand Bottas (Mercedes) et Stroll (Aston Martin) manquent leurs freinages et provoquent un carambolage à l’avant du peloton. Le Normand, placé à l’intérieur, se retrouve deuxième derrière Hamilton quand la course est suspendue.

Le deuxième départ donne une image surréaliste : la piste a séché et seul Lewis Hamilton se présente sur la grille en pneus intermédiaires ! Les autres ont plongé dans la voie des stands, à l'issue du tour de formation, pour chausser des slicks. Le Britannique va procéder au nécessaire changement de gommes un tour plus tard (stratégie incompréhensive !) et Esteban Ocon se retrouve en tête ! Le pilote Alpine adopte un rythme très agressif, suivi par Vettel (Aston Martin), son principal adversaire en ce début de course détonant. Le reste du peloton est bloqué derrière la Williams de Latiffi.

Après 20 tours Ocon est toujours leader avec Vettel dans ses rétroviseurs. Le quadruple champion du monde allemand reste menaçant autour de la zone DRS (moins d’une seconde d’écart). Derrière cet inattendu duo de tête, la lente Williams de Latiffi est passée au stand, ce qui libère la meute des chasseurs : en particulier Sainz (Ferrari) désormais le plus rapide en piste. Il y a 13 secondes d’écart au 30e des 70 tours.

Le 37e tour est crucial : Vettel passe aux stands pour son changement de pneus. Il tente donc l’undercut sur Ocon. Alpine appelle son pilote pour répondre dès la boucle suivante…. et le Français parvient tout juste à garder l’avantage en ressortant des stands. Les mécaniciens français ont été une seconde plus rapides que les Britanniques d’Aston Martin pour changer les quatre roues. C’est bien l’ensemble de l’écurie qui entretient le rêve de voir la monoplace bleue en tête de ce Grand Prix de Hongrie.

Le match Ocon-Vettel reprend avec toujours une seconde d’écart. Mais la victoire est loin d’être garantie. Sainz (Ferrari) et Hamilton (Mercedes) sont à 5 secondes des deux leaders. Aux 49e et 50e tour, Vettel tente de passer au premier virage. Ocon parvient à conserver son avantage. Comme souvent, une bagarre entre deux pilotes bénéficie aux chasseurs. Fernando Alonso est revenu dans le match, à 6 secondes de son coéquipier. Grand Prix d’une incroyable intensité.

À quinze tours de l’arrivée Hamilton, équipé de pneus neufs, est clairement le plus dangereux. Mais il bute sur Fernando Alonso, remarquable dans ses défenses à la fois fermes et régulières. L’Espagnol exécute parfaitement le jeu d’équipe qui protège son jeune coéquipier d’un retour de la Mercedes. L'autre Alpine parvient toujours à garder Vettel à une seconde. Ocon a des nerfs en acier pour son premier Grand Prix en tant que leader. Le Français va parfaitement maîtriser la pression du sprint final avec toutes les facettes d'un pilotage chirurgical, tant dans ses freinages, réaccélération que trajectoires. Il s'impose devant Vettel et Hamilton, revenu au forceps sur le podium dans les derniers tours.

Esteban Ocon est devenu le 111e pilote vainqueur en grand Prix et le 14e français, moins de 10 mois après le succès de l'autre Normand : Pierre Gasly au Grand Prix d'Italie 2020.