F1, GP des Pays-Bas : Gasly au pied du podium, Ocon dans le top 10

Les deux pilotes normands dans le top 10 au Grand Prix des Pays-Bas de Formule 1. Pierre Gasly brillant quatrième après avoir contenu la Ferrari de Leclerc. Esteban Ocon neuvième après une course passée en grande partie derrière son coéquipier. Verstappen gagne devant son public... et Hamilton !

Il ne pouvait pas faire mieux avec une AlphaTauri ! Pierre Gasly prend la quatrième place du Grand Prix des Pays-Bas disputé ce dimanche. Le pilote normand n’a -évidemment- jamais pu rivaliser avec la Red Bull de Verstappen et les Mercedes d’Hamilton et Bottas. Mais il a parfaitement dominé le peloton “du reste du monde”. Il marque des points pour la onzième fois en treize Grands Prix. Pour Esteban Ocon la course a basculé dès le départ quand son coéquipier Fernando Alonso a très bien su utiliser l’appui du banking (expérimenté lors de ses participations aux 500 miles d'Indianapolis) pour le doubler par l’extérieur. Le Normand a passé l’essentiel de la course derrière l’autre Alpine avant de voir son coéquipier s’échapper sur la fin, quand lui perdait une position dans l’avant-dernier tour. Il termine neuvième.

Classement du Grand Prix des Pays-Bas de Formule 1

Gasly fait la course parfaite

Contexte : Auteur du quatrième chrono, derrière le trio Verstappen - Hamilton - Bottas mais devant les Ferrari, Pierre Gasly a fait des étincelles en qualifications. Sa principale difficulté sera de rééditer la performance sur la durée du Grand Prix.

Départ : Pierre Gasly parvient à contenir les Ferrari, notamment Leclerc très offensif dans les premiers virages. Assez logiquement il ne parvient pas à suivre le rythme du trio de tête (10 secondes de retard après dix tours) mais il s’est construit une marge de quatre secondes sur la première Ferrari.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le Normand est l’un des premiers à s’arrêter pour changer de pneus. Il ressort en septième position avec des gommes mediums alors qu’il reste 48 tours à couvrir, soit les deux tiers de la distance de ce Grand Prix. Brièvement coincé derrière Alonso, il réussit une magnifique attaque sur l’Espagnol par l’extérieur du virage 1.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Puis le Bois-Guillaumais retrouve sa quatrième place initiale quelques tours plus loin quand tous les pilotes ont renouvelé leurs pneus. Le podium est inaccessible à la régulière, l'enjeu est de se maintenir devant Leclerc (Ferrari), à neuf secondes mais avec des gommes moins usées.

À dix tours de l’arrivée, l’écart est tombé à quatre secondes entre l’AlphaTauri et la Ferrari. Mais Leclerc finit par lâcher la pression et Pierre Gasly signe une remarquable quatrième place. Un résultat rendu possible par son très beau dépassement sur Alonso pour ne pas perdre de temps au moment crucial des tours de sorties des stands.

Ocon bousculé au départ

Contexte : Très bien qualifié devant son coéquipier, Esteban Ocon va chercher une quatrième entrée consécutive dans les points. Reste à savoir si l’écurie Alpine va varier les stratégies entre les deux voitures pour couvrir différents scénarios de course.

Départ : Bonne impulsion du Normand avant de se retrouver enfermé à l'intérieur. Puis Alonso l’attaque par l’extérieur au premier banking. Le Normand parvient toutefois à doubler Giovinazzi dans la foulée et il pointe au huitième rang à l’issue du premier tour. Il tente sans succès de repasser son coéquipier espagnol et signale par radio à son équipe qu’il est ralenti par l’autre Alpine.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Esteban Ocon finit par relâcher la pression sur Alonso pour se maintenir à cette huitième position avec Ricciardo (McLaren) dans ses rétroviseurs.

À la mi-course et une fois les arrêts au stand effectués, les deux Alpine roulent encore ensemble mais, désormais, sans s’attaquer. Puis Ocon décroche après avoir signalé des morceaux de plastique ramassés sur la piste. Le Normand craint pour la tenue de ses freins. Dans l’avant-dernier tour, il doit céder face au retour de Perez (parti du fond de la grille). Le pilote Alpine termine neuvième, trois places derrière Alonso auteur d'un magnifique final en passant Sainz (Ferrari) à l'amorce du dernier tour.