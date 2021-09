F1, GP des Pays-Bas : remarquable Pierre Gasly (4e), solide Esteban Ocon (8e) en qualifications

Pour le troisième Grand Prix consécutif Pierre Gasly et Esteban Ocon se placent dans la première moitié du peloton en qualifications. Les Normands débuteront la course aux quatrièmes et huitièmes positions. La pole pour Max Verstappen (Red Bull) porté par le public néerlandais.