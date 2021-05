F1 (GP du Portugal) : Ocon confirme ; Gasly accrocheur

Très belle course d’Esteban Ocon classé septième du Grand Prix du Portugal. Le pilote Alpine, d’abord en difficulté, a remarquablement géré sa seconde partie de course. Pierre Gasly s'est battu pour finir dans le top 10 grâce à un dépassement dans le dernier tour.

Une très belle qualification suivie d’une course solide : Esteban Ocon a très bien géré la troisième manche de la saison ce dimanche à Portimao. Le Normand termine septième du Grand Prix du Portugal après une course en deux temps. Il a d’abord perdu deux positions dans son premier relais avant de réussir un brillant retour dans la seconde partie de course, en s’offrant notamment un très beau dépassement sur Pierre Gasly. L’autre Normand du circuit a souffert au volant d’une AlphaTauri moins en verve sur ce tracé vallonné. Il termine quand même dans la zone des points grâce à un dépassement dans le dernier tour. Résumé de la course des deux Normands ci-desous

Ocon offensif dans la seconde partie

Contexte : Très brillamment qualifié en sixième position, Esteban Ocon a placé son Alpine au contact des Ferrari et de la McLaren de Norris. Il va tenter de confirmer en course, avec l'inconvénient de débuter avec des pneus soft qui vont rapidement se dégrader.

Course : Premier freinage un peu trop anticipé d’Ocon qui est immédiatement débordé côté extérieur par Norris (McLaren). Le premier tour est marqué par un beau chassé-croisé entre le Normand et l’Anglais…. qui finit par avoir le dernier mot. L’Alpine du Français est 7e à l’issue du premier tour.

Après une brève neutralisation, Ocon est désormais attaqué par Leclerc. Cette fois c’est un mano à mano Alpine-Ferrari qui anime la course. L'Ébroïcien finit par s’incliner. Il est tombé en 8e position, suivi par Pierre Gasly. Sans surprise, il est l’un des premiers à passer au stand pour changer ses pneus au stade du premier tiers de ce Grand Prix. Ocon ressort en 14e position équipé de gommes dures pour rallier l’arrivée avec désormais Gasly devant lui (l’autre Normand s’est arrêté deux tours plus tard). L’Alpine trouve rapidement un bon rythme et le duel normando-normand tourne à l'avantage d'Ocon qui dépose Gasly par l’extérieur au premier virage.

A 25 tours de l’arrivée, tous les pilotes, quelque soit leur stratégie, ont effectué leur changement de pneus. Esteban Ocon est 8e, collée à la Ferrari de Sainz, mais confronté à des défenses zigzagantes de l’Espagnol. Il finit par passer avec autorité en répétant la même manœuvre victorieuse sur Gasly quelques tours plus tôt. Une Alpine qui passe une Ferrari : l’image montre les progrès de l’écurie française et la belle forme de son pilote normand.

Remonté en septième position, Ocon ne parvient pas à remonter sur l'autre Ferrari de Leclerc, également en pneus durs. Le Normand gère alors sa fin de Grand Prix pour rallier l’arrivée devant son coéquipier Alonso. Comme à Imola il y a deux semaines, les Alpine terminent groupées. Mais cette fois aux 7e et 8e places.

La pugnacité de Gasly

Contexte : Tout juste entré dans le top 10, Gasly est apparu en retrait par rapport à ses précédentes qualifications. Équipé de pneus tendres, il risque de souffrir avec derrière lui des adversaires libres de choisir les gommes. Ces derniers ont logiquement opté pour des mediums, ce qui leur permettra d’étirer leur premier relai.

Course : Départ sans changement de positions pour Gasly qui reste 9e, entouré par Leclerc (Ferrari) et Vettel (Aston Martin). Puis le Normand se cale sur un rythme régulier sans chercher à grimper dans la hiérarchie, mais à l’abri d’une attaque de Vettel.

Pierre Gasly parvient à étirer son relais en gommes tendres et passe au stand après tous les pilotes sur la même stratégie. Il s’arrête deux tours après Ocon… ce qui lui permet de passer devant l’autre normand du plateau. Et contrairement à l’Alpine, en pneus durs, l’AlphaTauri est reparti en mediums. Malgré ce (théorique) avantage pneumatique, le Bois-Guillaumais est sèchement passé par l'Ébroïcien, par l’extérieur au premier virage, au stade de la mi-course.

Le Normand retrouve sa 9e place quand tous les pilotes ont procédé à leur changement de pneus. Mais ses gommes mediums semblent rapidement se dégrader. Il est décroché par Ocon puis dépassé, dans le même tour, par Ricciardo (McLaren) et Alonso (Alpine). Le Normand est désormais sorti du top 10 à l'amorce du dernier tiers de course.

Gasly parvient à rester au contact de l’Australien. Une pugnacité récompensée en toute fin de course quand la Ferrari de Sainz (9e) est en grande difficulté, pneus à l’agonie. Ricciardo passe… et Gasly aussi, par l’extérieur à l’amorce du dernier tour. Gasly, meilleur gestionnaire des pneus que Sainz, arrache donc le dernier point attribué dans ce Grand Prix du Portugal.

Ce final offensif des deux Normands leur permet d'intégrer le top 10 du championnat du mode des pilotes. Esteban Ocon pointe au neuvième rang (8 points) juste devant Pierre Gasly (7 poins). Les doubles entrées dans les points d'Alpine à Imola puis ce dimanche à Portimao permettent à l'écurie française de grimper à la cinquième place au classement des constructeurs. Un beau redressement avec le difficile Grand Prix inaugural à Bahrain.