F1 - Grand Prix de France : tous les conseils pour accéder au circuit

Un Grand Prix de France de Formule 1, c'est forcément beaucoup de monde : cette année le record devrait être battu avec 200.000 spectateurs qui sont attendus jusqu’à dimanche sur le circuit du Castellet (Var). Cette année, les spectateurs ne viendront pas tous directement sur place. Ludovic Arnault, le « Mr Mobilité » de ce Grand Prix de France, le confirme : "c'est le vrai enjeu pour nous (...) on a un plan ambitieux. On va dire aux spectateurs de ne pas venir au circuit mais d'aller dans les parkings relais et leurs 27.000 places, étalés sur plusieurs villes et dans deux départements différents. C'est une machinerie importante avec 500 cars tous les jours, l'équivalent d'un réseau urbain d'une ville de 500.000 habitants ! ".

"C'est une machinerie importante avec 500 cars tous les jours, l'équivalent d'un réseau urbain d'une ville de 500.000 habitants !"- Ludovic Arnault, responsable de la mobilité sur le Grand Prix de France

Effectivement, les organisateurs ont logiquement mis en place cette organisation grand format pour éviter les bouchons monstres que l'on avait connu en 2018 : les parkings relais installés à Saint-Cyr, Bandol, le Beausset, La Ciotat, Aubagne ou encore Roquefort-La-Bédoule sont ouverts depuis 6h ce vendredi matin, des navettes circuleront au départ de Marseille, Toulon ou Aix, et des TER supplémentaires sont prévus. L'accès aux parkings relais est inclus dans le prix du billet d'entrée au Grand prix. Attention, il faut s'inscrire.

Ce sont "seulement" 9.000 véhicules qui pourront finalement accéder directement au circuit… contre 25.000 en 2018.

Points circulation toute la journée sur France Bleu Provence

Si vous devez vous rendre sur le circuit, restez bien à l’écoute de France Bleu Provence, radio officielle du Grand Prix de France avec des points trafics dès 9H00 ce vendredi matin puis des émissions en direct de 16H00 à 22H00 ce vendredi et ce samedi, et dès 14h dimanche pour le Grand Prix dont le départ est annoncé à 15h.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Plusieurs routes sont modifiées, comme la D402 qui est désormais à sens unique vers Signes de 6h à 15h et vers le Beausst de 15h à 23h. Les DN8, D2, Vicinale 127 sont fermées et accessibles seulement avec le GREEN ACCESS. Pour obtenir ce Green Access, il existe 4 possibilités :

Covoiturer et être au minimum 4 spectateurs dans le véhicule

Utiliser un mode de déplacement à 2 ou 3 roues

Acheter un parking premium à l’intérieur du circuit

Participer au financement des modes de transport alternatifs en payant une éco-participation et donc se garer à proximité immédiate du circuit Paul Ricard

Sachez aussi que dès ce vendredi, toutes les routes permettant d’accéder au GP sont réglementées à 50km/h. Vous retrouvez toutes ces information sur le site internet du Grand Prix de France.

Horaires du Grand Prix : les premiers essais libres de F1 (14h) mais aussi de F2 ou Porsche Supercup ont lieu ce vendredi. Les essais qualificatifs samedi (16h) et le Grand prix dimanche à 15 heures.