F1, Imola : le caractère de Pierre Gasly et Esteban Ocon pour remonter dans le top 10

Les premiers points de la saison pour les deux pilotes normands. Pierre Gasly et Esteban Ocon terminent dans le top 10 à Imola. Ils ont trouvé les ressources pour remonter dans le peloton après de mauvais choix de pneus en début de Grand Prix. Une course remportée par Verstappen devant Hamilton

Un Grand Prix en deux temps ce dimanche à Imola. Pierre Gasly et Esteban Ocon semblaient d'abord hors course après un mauvais choix pneumatiques lors du départ sur piste mouillée. Mais ils ont été remis en selle par un drapeau rouge qui a regroupé l'ensemble du peloton. Avec opiniâtreté les deux Normands ont saisi l’occasion pour revenir dans le top 10 et marquer leurs premiers points de la saison au championnat du monde. Pierre Gasly, auteur d’une très belle remontée, termine huitième. Deux rangs devant Esteban Ocon, qui a tenu en respect son coéquipier Alonso et une Red Bull dans les derniers tours.

Classement du Grand Prix d'Emilie-Romagne (Italie)

Pierre Gasly : revenu du fond du peloton

Contexte : Pierre Gasly régulier et très haut en qualification. Comme à Bahreïn, le Normand a placé son AlphaTauri en cinquième position. Un contact dans le premier tour avait ruiné sa course d'ouverture de la saison. La pluie est tombé sur Imola et Gasly a fait le choix de partir avec les pneus “full wet” contre des pneus "intermédiaires" pour les quatre pilotes classés devant lui. Une stratégie de “quitte ou double” selon les évolutions météo.

Course : Gasly réussit un bon départ mais freine trop tôt à l’approche du premier virage. Il est dépassé par Ricciardo (McLaren) et le Normand se retrouve donc sixième alors que la course est neutralisée. Quelques tours après la relance, la pluie ne tombe plus et la stratégie pneumatique d’AlphaTauri s’avère désastreuse. Le Normand est une proie facile pour tous les pilotes. Il chute au quinzième rang lorsque son stand le fait rentrer pour chausser des pneus intermédiaires.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pierre Gasly se retrouve dernier au dix-septième tour. Mais un drapeau rouge, après un spectaculaire accident entre Bottas et Russel, permet au Bois-Guillaumais d’effacer les trente secondes de retard sur le peloton. Il se retrouve en embuscade pour un top 10 qui semble désormais à sa portée, le potentiel de son AlphaTauri étant supérieur aux Alpine et Alfa-Roméo devant lui.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Agressif à la relance, Pierre Gasly double Ocon puis Alonso. Ces dépassements, cumulés aux sorties de Tsunoda et Perez, permettent à Gasly de revenir dans le top 10 après le début de course cauchemardesque. Il enchaîne avec un nouveau dépassement sur Raikkonen et le Normand pointe au huitième rang à quinze tours de l’arrivée. Il vient menacer Stroll et Ricciardo dans les ultimes tours, mais sans parvenir à les passer. Cette huitième place récompense une belle remontée après le naufrage stratégique du début de course.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Esteban Ocon a montré du caractère

Contexte : Esteban Ocon s’est brillamment qualifié en neuvième position, en infligeant une claque (quasiment une demi-seconde) à son coéquipier Alonso. Le début de course sur piste mouillée pourrait lui convenir surtout si la pluie perdure. Ocon est, avec Gasly, le seul pilote du top 10 à s’élancer avec les gommes maxi-pluies

Course : Départ difficile d’Ocon avec une visibilité nulle. L’Ébroïcien perd quatre places dans le tumulte du premier tour. Puis l’écurie l'appelle aux stands pour chausser des pneus intermédiaires. Choix étonnant : le Normand se retrouve donc sur la même stratégie que ses adversaires… mais relégué en queue de peloton !

Esteban Ocon efface facilement les Haas à la relance puis s’engage dans un bras de fer contre Alonso. Les deux pilotes Alpine ne s’épargnent pas et enchaînent les dépassements, proprement, mais les voitures bleues naviguent aux quatorzième et quinzième places. La course est neutralisée au trentième tour (accident Bottas - Russel) ce qui va remettre les deux pilotes dans le match pour le top 10.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



La relance est favorable à Alonso qui pointe pour la première fois dans le top 10 en profitant des erreurs de Tsunoda et Perez. Ocon est douzième, avec Gasly intercalé entre les Alpine. La bataille pour rentrer dans les points va se jouer entre pilotes et/ou voitures tricolores. Alonso est le plus en difficulté et il voit les deux Normands lui passer devant. Les derniers tours sont éreintants pour Ocon, dixième mais coincé derrière Raikkonen et avec Alonso et Perez dans les rétros. Mais il résiste à la pression pour empocher le dernier point disponible. Devant son équipier Alonso, ce qui est toujours bon en termes d‘influence dans l’écurie. Symboliquement, l’histoire retiendra que le premier point d’une Alpine en Formule 1 aura été marqué par… un Normand !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Prochain rendez dans deux semaines pour le Grand Prix du Portugal