F1, qualif Azerbaïdjan : Gasly en deuxième ligne, Ocon malchanceux

Une séance qualification folle au Grand Prix d'Azerbaïdjan ! Le circuit urbain de Bakou ne pardonne aucun écart et quatre pilotes ont fini dans le mur (Stroll, Giovanizzi, Ricciardo et Tsunoda). Pierre Gasly, rapide et irréprochable dans ses trajectoires, décroche la quatrième place, à deux millièmes de secondes de Verstappen, le leader du championnat du monde. Le Bois-Guillaumais égale ses meilleurs résultats en carrière dans l’exercice du tour lancé. Déjà 4e à Imola 2020 et en Allemagne 2019, des Grands-Prix qui s'étaient soldés... par des abandons ! Esteban Ocon partira, lui, de la seconde moitié de la grille. Le Normand a commis une faute dans son premier tour lancé en Q2, puis un drapeau rouge a interrompu la séance avant qu’il ne puisse valider un nouveau chrono. Il partira 12e avec la possibilité de choisir une stratégie pneumatique décalée pour remonter dans la hiérarchie. La pole-position est revenue à Charles Leclerc (Ferrari) devant Lewis Hamilton (Mercedes) et Max Verstappen (Red Bull).

Résultat des qualifications du Grand Prix d'Azerbaïdjan

Résumé des qualifications

Q1 : Séance interrompue à deux reprises par des drapeaux rouges après les sorties de piste de Stroll et Giovinazzi. Esteban Ocon fait partie des dix pilotes qui ont pu valider un premier chrono entre les deux incidents. Auteur du 5e temps, il est assuré de passer en Q2 en s’épargnant une nouvelle tentative. Un seul passage mais avec deux tours lancés pour Pierre Gasly qui se qualifie sans difficulté avec le 8e temps.

Q2 : Petite faute d’Esteban Ocon avec un contact de la roue arrière droite sur un mur. Son chrono en est affecté et il bascule hors top 10 à l’issue du premier passage. Pas de gros dégâts constatés au stand mais la séance est écourtée après une nouvelle sortie de piste (Ricciardo). Le pilote Alpine est éliminé faute d’avoir pu boucler un second tour lancé ! Son coéquipier Alonso passe de justesse avec le 10e chrono. Gasly, qui n’a pu valider qu’un seul chrono, se qualifie en terminant 8e.

Q3 : L’écurie AlphaTauri est la seule à ne pas envoyer ses pilotes en piste dès le début de cette dernière partie des qualifications. Gasly et Tsunoda s’élancent donc seuls en piste et bouclent leur ultime tour lancé en 4e et 8e positions. Comme en Q2 la séance ne va pas à son terme et les positions sont donc définitives. Pierre Gasly égale la meilleure qualification de sa carrière avec quatrième place qu'il avait déjà obtenue au GP d'Allemagne 2019 (Red Bull) et d'Émilie-Romagne 2020 (AlphaTauri).

Ce Grand Prix d'Azerbaïdjan débute ce dimanche à 14h.