Formule 1, qualifications GP d’Arabie Saoudite : top 10 pour les Normands, le sport au second plan

Esteban Ocon s’est offert sa plus belle qualification depuis un an et le Grand Prix d’Espagne 2021. Auteur du cinquième temps, le pilote Alpine termine “meilleur des autres” derrière les Ferrari et Red Bull, écuries au-dessus du lot en ce début de saison. Son coéquipier Fernando Alonso prend la septième place, signe de la vélocité des monoplaces françaises sur le vertigineux circuit de Djeddah. Bonne prestation également de Pierre Gasly, auteur du neuvième temps avec une voiture meurtrie. L’organisation de ce Grand Prix d’Arabie Saoudite a été incertaine pendant plusieurs heures dans la nuit de vendredi à samedi après une attaque terroriste sur un dépôt pétrolier, proche du circuit, appartenant au principal sponsor de l’événement. Résumé ci-dessous.

Classement des qualifications du Grand Prix d'Arabie Saoudite 2022

Q1 : solide chrono de Pierre Gasly classé huitième avec une demi-seconde d’avance sur le seizième. Ça passe aussi pour Esteban Ocon, treizième avec une marge de deux dixièmes de secondes sur le premier éliminé qui n’est autre que… Lewis Hamilton, totalement à la dérive ! Le septuple champion du monde britannique n’avait plus connu une élimination aussi précoce depuis le Grand Prix du Brésil 2017, quand une sortie de piste l'avait mis au tapis dès la première partie des qualifications. Mais là c'est en performance pure qu'il a été battu.

Q2 : top 10 pour les deux Normands. Esteban Ocon, crédité du dernier chrono après son premier passage en piste et donc sans joker, signe le neuvième temps et passe en Q3 pour un dixième de seconde. Séance mouvementée également, mais pour d’autres raisons, pour Pierre Gasly, classé septième. Le Rouennais a fortement rappé son fond plat dans son premier tour lancé, donc il a dû composer ensuite avec une voiture dégradée par d’importantes pertes d’adhérences. La séance a été marquée par un impressionnant crash de Mick Schumacher, évacué vers l'hôpital. Ce circuit, le deuxième plus rapide de la saison après Monza, est aussi spectaculaire que dangereux (voir ci-dessous la caméra embarquée sur Charles Leclerc).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les monoplaces rasent les murs à très haute vitesse (jusqu'à 330 km/h), sans le moindre dégagement. En cas de perte de contrôle, la voiture est balancée d’un mur à l’autre comme une bille de flipper.

Q3 : Détonnant Esteban Ocon qui signe le quatrième chrono provisoire après son premier passage. Mais le peloton est alors très serré : l’Ébroïcien n’a que deux dixièmes d’avance sur Pierre Gasly, neuvième. Les secondes tentatives ne changent pas (beaucoup) la hiérarchie. Seul Verstappen remonte au quatrième rang après un premier run raté. Esteban Ocon et Pierre Gasly, très offensifs, ont commis de petites erreurs qui ont ruiné leurs chronos. Le pilote Alpine signe le cinquième temps, celui d’AlphaTauri le neuvième. La pole pour Sergio Perez (Red Bull) qui a réussi l’exploit de devancer les Ferrari. Jamais il ne s’était imposé dans une séance qualificative, ce qui est donc corrigé à son 215e GP !

La tenue du Grand Prix en question

Cette séance qualificative s’est déroulée dans le contexte particulier de pilotes tourmentés par un attentat vendredi à une dizaine de kilomètres du circuit. Un site pétrolier de la firme Aramco, sponsor titre de ce Grand Prix d'Arabie Saoudite, a été visé par un missile. Une attaque sur fond de guerre au Yémen. La Formule 1, qui élargit d’année en année vers de nouvelles destinations, a dû gérer une menace terroriste totalement nouvelle pour elle. La tension est montée avec les pilotes qui se sont réunis pendant plus de quatre heures dans la nuit de vendredi à samedi. Les dirigeants de la Formule 1 et les patrons d’écuries sont allés à leur rencontre dans une pièce totalement fermée au monde extérieur.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les pilotes ont finalement accepté de prendre le départ de ce Grand Prix d’Arabie Saoudite, le pays qui paie le plus fort montant au promoteur de la Formule 1 pour avoir le droit d’organiser un Grand Prix. Ont-ils dû se soumettre aux impératifs financiers ? Un seul pilote s’est exprimé à l’issue de cette réunion nocturne : Pierre Gasly, sans entrer dans le contenu de la réunion et le choix des pilotes.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

C’est donc dans un contexte pesant, avec le sport au second plan, que se tiendra ce dimanche le second Grand Prix d’Arabie Saoudite de l’histoire. Trois mois après l’avant-dernière course de la saison 2021 qui avait marqué l’arrivée de la Formule 1 dans ce riche pays du Golfe. Entre-temps une explosion avait grièvement blessé aux jambes le français Philippe Boutron, engagé sur le Dakar disputé en Arabie Saoudite. La piste d’un attentat est privilégiée...