F1, qualif GP d’Espagne : Ocon en 3e ligne mais Gasly hors top 10

Esteban Ocon est sur une phase ascendante en qualifications depuis le début de la saison. 16e à Bahreïn, 9e à Imola et 6e à Portimao, le Normand s’est hissé à la 5e place ce samedi sur le circuit de Barcelone. Un résultat remarquable puisqu’il devance une Ferrari, une Red Bull et les McLaren, des monoplaces globalement plus véloces que l'Alpine depuis le début de la saison 2021. Cette séance a été dominée par cinq écuries (Mercedes, Red Bull, Ferrari, McLaren et Alpine) qui ont placé leurs deux pilotes dans la top 10. AlphaTauri ne fait pas partie de la liste, ce qui signifie que Pierre Gasly n’a pas pu atteindre la Q3 pour la première fois de la saison. Le Normand termine 12e, ce qui lui offrira toutefois l’avantage de choisir sa gamme de pneumatiques pour la course.

Résultat des qualification du Grand Prix d'Espagne

Q1 : Les deux Normands sont immédiatement dans le bon rythme dès leur premier passage en piste. Gasly, 3e avec 8/10e d’avance sur le cut, s’épargne un second tour lancé. Comme Ocon, auteur d’un chrono initial une demi-seconde plus rapide que le premier éliminé. L’un comme l’autre passent sans difficulté en Q2. Dans le clan AlphaTauri, Tsunoda, le coéquipier de Gasly, est éliminé. Le jeune Japonais n’a toujours pas atteint une Q3 cette saison.

Q2 : Pour la première fois de la saison, Pierre Gasly ne franchit pas la Q2. Il termine 12e avec un infime passif de 0,016” sur Alonso, le dernier qualifié. Esteban Ocon, mal placé avec un premier passage en piste durant lequel il s’est plaint de sous-virage, réussit un probant second tour lancé. Il grimpe au 9e rang juste devant son coéquipier. Pour la première fois de la saison les deux pilotes de l’écurie française vont disputer la dernière séquence des qualifs.

Q3 : Remarquable premier passage en piste d‘Esteban Ocon qui signe le 4e chrono, derrière le trio intouchable Hamilton, Verstappen et Bottas. Mais les écarts sont très faibles entre le pilote Alpine et ses plus proches poursuivants : un maigre dixième d’avance sur la 7e. Ocon parvient à maintenir son rythme très élevé dans son second passage en piste mais Leclerc (Ferrari) lui passe devant. L’Ébroïcien, classé 5e, aura toutefois l’avantage de partir sur la partie gauche de la piste, plus propre parce qu’elle se situe dans la ligne de course. Pour la troisième fois consécutive Ocon devance nettement son coéquipier Alonso, modeste 10e.

Ce résultat confirme nos progrès, la voiture a maintenant le potentiel pour être rapide. C'est mon meilleur résultat en qualification depuis un an je crois. C’est bien de partir aussi haut, sachant qu’il est difficile de doubler ici. - Esteban OCON (qualifié 5e)

C’est super serré, je suis éliminé pour un très faible écart. J’ai pourtant fait de bons tours en Q1 et Q2 mais il nous manque de la performance. Les courses s’enchaînent et les autres font des progrès mais pas nous. - Pierre GASLY (qualifié 12e)

Cette qualification entre dans l’histoire : Lewis Hamilton y a atteint le seuil des 100 pôles positions ! Il a devancé Max Verstappen, son principal rival cette saison au championnat, et Valtteri Bottas, classé 3e.