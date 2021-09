Formule 1, qualification Grand Prix de Russie : Ocon dans le top 10, Gasly très énervé

Esteban Ocon dixième des qualifications du Grand Prix de Russie de Formule 1 ce samedi sur le circuit de Sotchi. Grosse désillusion en revanche pour Pierre Gasly, crédité du douzième chrono et très remonté contre son écurie. Première pole position pour Lando Norris (McLaren).

Esteban Ocon de retour dans le top 10 des qualifications après le coup d’arrêt de Monza dans l’exercice du tour lancé. Le Normand a signé le dixième temps de la séance du jour entamée sur une piste détrempée après les fortes pluies du début de journée sur Sotchi. Le récent vainqueur du Grand Prix de Hongrie peut en revanche regretter son dernier tour lancé quand il n’a pas réussi à faire monter ses pneus slicks en températures. Cette qualification du Grand Prix de Russie a aussi été marquée par les propos très durs de Pierre Gasly contre son écurie qui a, estime-t-il, manqué de clairvoyance pendant la Q2. Le Bois-Guillaumais a enchaîné les tours avec le même train de pneus alors qu’il réclamait des gommes neuves pour assurer sa qualification. Il doit se contenter de la douzième place.

Classement des qualifications du Grand Prix de Russie de Formule 1

Q1 : Comme souvent Pierre Gasly regarde depuis les stands la fin de cette première partie des qualifications. Parce que le Normand, immédiatement dans le rythme, a rapidement signé un chrono suffisant pour passer en Q2 (troisième derrière les Mercedes avant de glisser sixième derrière d’autres pilotes sortis pour un second run). Scénario différent pour Esteban Ocon, quatorzième après son premier passage, obligé de retourner en piste pour valider sa qualification avec le neuvième temps de cette Q1. Mais l’Ébroïcien n’a pas entamé un second train de pneus comme beaucoup d’autres pilotes.

Q2 : Coup de tonnerre pour Pierre Gasly éliminé avec un modeste douzième temps. Le Normand, très fâché à sa descente de voiture, se plaint de son équipe qui a mal géré la séance en maintenant l’AlphaTauri en piste sans mettre des pneus neufs.Très belle performance en revanche d’Esteban Ocon, constamment dans le top 10 de cette Q2 et auteur du sixième chrono final.

Q3 : La piste a séché et tous les pilotes effectuent leur dernier tour lancé en pneus slicks. À ce petit jeu la grande difficulté est de monter les gommes en température pour gagner du grip et la séance accouche d'un tiercé inattendu : Lando Norris (McLaren) devant Carlos Sainz (Ferrari) et George Russell (Williams). Déception pour Esteban Ocon, relégué au dixième rang, qui n’a pas été en situation de gérer l’exercice. Il reconnaît au micro de Canal + “une Q3 ratée”. Son coéquipier Fernando Alonso a placé l’autre Alpine en sixième position.

Le départ de ce Grand Prix de Russie sera donné ce dimanche à 14h, avec un trio de tête inattendu. Les deux rivaux pour le titre mondial seront en position de chasse : Lewis Hamilton (Mercedes) quatrième et Max Verstappen (Red Bull) dernier parce qu'il a écopé de pénalités pour changement de moteur.