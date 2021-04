F1, qualifications à Imola : Gasly encore très haut ; Ocon au maximum du potentiel d'Alpine

Pierre Gasly une nouvelle fois dans le top 10 d’une séance de qualifications. Le Normand est allé chercher une très belle cinquième place sur le circuit d’Imola, dans la continuité de son résultat en qualification obtenu lors du premier Grand Prix de la saison. Esteban Ocon s’offre son premier top 10 de la saison, avec un neuvième temps qui correspond au meilleur résultat possible pour l’écurie Alpine. Les deux normands ont largement dominé leur coéquipier respectif, ce qui est toujours bon à prendre en termes d’influence dans leur équipe.

Résultat des qualifications ce samedi à Imola

Gasly sort le grand jeu sur son ultime tour lancé

Q1 : Pierre Gasly voit son premier chrono annulé parce qu’il a dépassé les limites de la piste après un passage trop musclé sur un vibreur. Il enchaîne avec un solide deuxième tour sur le même train de pneus. Le Normand termine cette Q1 en onzième position . Son coéquipier Tsunoda a détruit sa voiture dès son premier tour lancé.

Q2 : Une nouvelle fois, le Normand doit effectuer deux tours lancés dès sa première sortie. Auteur du neuvième temps, il doit repartir pour une seconde tentative et assure sa qualification avec le septième chrono.

Q3 : Gasly se positionne en septième position à l’issue du premier passage en piste. Manifestement isolé avec 3/10e de retard sur le pilote qui le précède (Bottas) et 5/10e d’avance sur son plus proche poursuivant (Ocon). Mais le Normand claque un magnifique cinquième chrono dans son ultime passage en piste, seulement devancé par Hamilton (Mercedes), les Red Bull de Perez et Verstappen et Leclerc (Ferrari). Pierre Gasly est toujours aussi à l'aise sur ce tracé d'Imola qui appartient à la légende de la Formule 1 depuis l'accident fatal à Ayrton Senna en 1994. L'an dernier le Normand, grand fan du pilote brésilien, s'était qualifié en quatrième position.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ocon largement devant son coéquipier Alonso

Q1 : Auteur du neuvième temps avec une demi-seconde d’avance sur le premier éliminé, le Normand préfère retourner en piste. Il s'adjuge une belle progression qui le place en cinquième position, loin devant son coéquipier Alonso classé quinzième et dernier qualifié.

Q2 : Cette fois Ocon et Alonso sont au coude à coude, mais provisoirement éliminés (douzième et treizième) après leurs premières tentatives. Le pilote ébroïcien parvient à hausser le rythme dans son second run et signe le neuvième chrono, avec 4/10e d’avance sur son coéquipier espagnol classé quinzième. Alonso était sur une série de 27 succès consécutifs sur ses coéquipiers en qualifications ! Au micro de Canal + il reconnaît qu’il n’a pas fait le tour parfait, ce qui a provoqué son annulation dans la bataille intense du milieu de grille.

Q3 : Huitième chrono lors d’une première tentative, le Normand sait qu’il a bénéficié du faux pas de Ricciardo (McLaren). Assez logiquement son ex-coéquipier passe devant lors de la dernière tentative. Ocon termine donc neuvième et il a le mérite de devancer l’Aston Martin de Stroll dans ces qualifications. “Une séance bien construite. Je me suis senti en confiance avec la voiture. On a maximisé le potentiel de la voiture. On ne pouvait pas faire mieux aujourd’hui”.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ce rand Prix d’Emilie-Romagne, sur le circuit d’Imola, débutera ce dimanche à 15h.