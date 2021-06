F1, qualifications GP de France : Gasly 6e, Ocon à la porte du top 10

15.000 spectateurs dans les tribunes et Pierre Gasly au rendez-vous pour honorer le retour du public. Le Normand a décroché la 6e place des qualifications, pour ses retrouvailles avec le public français depuis sa victoire à Monza. Il termine logiquement distancé par les Red Bull et Mercedes, mais au contact des Ferrari. Le Bois-Guillaumais présente une impressionnante régularité. Ce samedi, il a réussi pour la cinquième fois en sept qualifications à placer sa modeste Alpha Tauri dans le top 6. La qualification a été abrégée pour Esteban Ocon, éliminé en Q2 avec le 11e chrono. Le Normand n’atteint pas la dernière séquence des qualifications pour le 3e Grand Prix consécutif. Il sera certes le mieux placé des pilotes autorisés à choisir une stratégie décalée. Mais son spectre sera réduit puisque tous les pilotes du top 10 s'élanceront en gommes mediums.

Résultat des qualifications du GP de France

Le film des qualifs

Q1 : Très bon premier passage en piste de Pierre Gasly qui vient positionner son Alpha Tauri au 6e rang. Il possède 1”3 d’avance sur le premier éliminé. Premier passage convainquant aussi pour les Alpine : Ocon (8e) devant Alonso (9e) avec un infime écart de 0,02” entre les deux coéquipiers, surtout les Bleus disposent de 0,9” d’avance sur le 16e. Personne ne peut compléter une seconde tentative après la sortie de piste de Mick Schumacher (Haas) qui provoque un drapeau rouge.

Q2 : Pierre Gasly confirme son aisance avec le cinquième chrono dès sa première sortie. Il possède une demi-seconde sur…. Esteban Ocon. L’autre normand de la F1 se retrouve donc dans l’inconfortable position de premier éliminé. Il ne parvient pas à améliorer son chrono dans sa seconde tentative et sa qualification s’arrête là. Contrairement à l’autre Alpine d'Alonso qui décroche la 8e place.

Je n’avais pas assez de grip avec les mediums. Il faut qu’on comprenne pourquoi. Demain j’aurai le choix des pneus au départ. Ceux du top 10 seront tous en mediums mais il y a toujours quelque chose à faire - Esteban OCON, 11e sur Canal +

Esteban Ocon premier éliminé en Q2 ce samedi sur le circuit du Castellet - DPPI

Q3 : Pierre Gasly établit un premier chrono encourageant… qui est immédiatement annulé par la direction de course. Les caméras ont capté un léger débordement de la limite de piste. Le Normand aborde donc son second passage avec une pression supplémentaire. Il gère parfaitement la situation en décrochant le 6e chrono, intercalé entre les Ferrari et derrière les intouchables Red Bull et Mercedes.

Vraiment content de ce résultat ici en France. Depuis le début des essais libres je n’étais pas toujours à l’aise avec la voiture. Mais on a trouvé une amélioration pour la qualif. C’est important de partir en mediums, comme les autres, mais ce matin ce n’était pas gagné - Pierre GASLY, 6e sur Canal +

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Repères historiques

Depuis 2018 et le retour du Grand Prix de France, cette course n’a jamais souri aux pilotes français. La première édition avait tourné au fiasco, avec un contact dès le départ entre Romain Grosjean et Esteban Ocon. La voiture meurtrie du Normand était devenue incontrôlable au virage 3, provoquant un accrochage avec Pierre Gasly.

L’année suivante Pierre Gasly avait, certes, fini 10e et donc crédité d’un point au championnat du monde. Mais il roulait à l'époque pour Red Bull et il avait concédé un tour aux leaders, dont son équipier d'alors : Max Verstappen

Ci-dessous les marques à connaître pour les pilotes français dans leur Grand Prix National

Pour les pilotes français, toutes écuries :

Dernière victoire : Alain Prost / 1993 - Williams

Dernier podium : Jean Alesi / 1996 - Benetton

Dernier classement dans les points : Pierre Gasly / 2019 - Red Bull

Pour les pilotes français dans une écurie française :