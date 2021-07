F1, qualifications GP de Hongrie : Gasly confirme (5e), Ocon (8e) de retour dans le top 10

Pierre Gasly a confirmé sa régularité en qualification avec un huitième top 6 en 11 rendez-vous cette saison. Remarquable 5e ce samedi au Grand Prix de Hongrie de formule 1, il n’a été battu que par les intouchables Mercedes et les Red Bull. Le Normand sera en haut du peloton, en course, sur ce sinueux circuit hongrois où il est toujours difficile de dépasser. Sous la canicule hongroise (30 degrés dans l’air, 60 sur la piste) Esteban Ocon a enfin retrouvé son rythme de début de saison, en se classant 8e. Il devance son coéquipier Alonso (9e) pour la première fois depuis les qualifications à Monaco et il réintègre aussi le top 10 pour la première fois depuis près de trois mois. Un soulagement après la période noire des Grands Prix de France, Styrie et Autriche, pour des raisons indépendantes du pilote : les résultats reviennent en effet depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne et l'installation d’un nouveau châssis sur l'Alpine n°31. Résumé des qualifications ci-dessous

Classement des qualifications du Grand Prix de Hongrie de formule 1

Q1 : Aucune difficulté pour les deux pilotes normands : Pierre Gasly (5e) et Esteban Ocon (12e) réussissent des chronos rapides dès leur premier passage en piste. Ils s’épargnent donc une seconde tentative pour économiser leurs pneus, rapidement dégradés sur l’asphalte surchauffée (60 degrés !) du Hungaroring.

Q2 : Encore un très gros chrono pour Pierre Gasly. Le Normand place son AlphaTauri en 3e position, uniquement devancé par Verstappen (Red Bull) et Norris (McLaren). Soulagement pour Esteban Ocon, qualifié en 9e position devant les Aston Martin et une McLaren. L’Ébrocïen n’avait plus obtenu une Q3 depuis….. le Grand Prix d’Espagne disputé le 9 mai dernier !

Q3 : C’est Esteban Ocon qui se distingue dans le premier run avec un joli 6e chrono provisoire, un souffle devant Pierre Gasly. Les positions s’inversent au second passage en piste : le pilote AlphaTauri réussit un magnifique chrono qui lui permet de grimper au 5e rang, soit la place de “meilleur des autres” derrière les Mercedes et Red Bull. Chez Alpine, Esteban Ocon termine 8e devant son coéquipier Fernando Alonso. Le Normand met un terme à sa série noire de six qualifications consécutives hors top 10.

Pierre Gasly devant Esteban Ocon ce samedi aux qualifications du Grand Prix de Hongrie. Les deux seront dans le haut de la grille de départ © Maxppp - Hoch ZWEI

Le départ du Grand Prix de Hongrie sera donné ce dimanche à 15h avec une première ligne monopolisée par les Mercedes d’Hamilton et Bottas. Les monoplaces allemandes s'élanceront en pneus médiums…. devant une meute en gommes tendres, dont Max Verstappen, qualifié en 3e position.