F1 - Qualifications GP de Monaco : Gasly très haut, Ocon en embuscade

C’est LA qualification la plus importante de l’année. Celle qui permet d’aborder le Grand Prix de Monaco avec ambition… ou la certitude d’une course en queue de peloton tant il est difficile de doubler dans les rues étroites de la Principauté. Les deux normands Pierre Gasly et Esteban Ocon pourront espérer un classement dans les points ce dimanche. Gasly a encore extrait le meilleur de son AlphaTauri pour atteindre la 6e place, il devance même le champion du monde Lewis Hamilton ! Esteban Ocon a vu sa série de trois top 10 interrompue, au volant d’une Alpine clairement en difficulté depuis les premiers tours de piste à Monaco. Le Normand a fait de son mieux en allant chercher le 11e chrono, ce qui lui donnera la place toujours intéressante de premier pilote libre de choisir sa variété de gommes pour le départ de la course. Son coéquipier Alonso a été éliminé dès la Q1. L’Espagnol est battu pour la quatrième fois d’affilée par son jeune coéquipier ! Résumé des qualifications ci-dessous :

Résultats des qualifications du Grand Prix de Monaco

Q1 : Qualification facile de Pierre Gasly qui composte très tôt son billet pour la Q2 avec un 6e chrono à cinq minutes de la fin. Une marge qui lui permet d’économiser ses pneus en leur épargnant une nouvelle sortie en piste. Son jeune coéquipier Tsunoda est (encore) éliminé dès la Q1. Chez les Bleus, l’écurie Alpine est clairement en grandes difficultés depuis le début des essais libres. Les deux monoplaces traînent longtemps en queue de peloton. Dans sa dernière tentative Esteban Ocon réussit un très beau 10e chrono pour passer en Q2. Fernando Alonso, lui, ne parvient pas à suivre la cadence du jeune normand et il est éliminé avec un modeste 17e temps.

On n'est pas rapide depuis le début du week-end, on souffre beaucoup pour monter les pneus en température. La course va être difficile - Fernando ALONSO, éliminé en Q1

Q2 : Pierre Gasly confirme son aisance avec le 8e chrono qui l’expédie en Q3 pour la quatrième fois en cinq qualifications cette saison. Le Bois-Guillaumais est resté pendant toute la séance dans le top 10. Élimination en revanche d'Esteban Ocon qui n’a pas démérité avec le 11e temps, battu pour moins d’un dixième de seconde par le dernier qualifié (Giovinazzi). Il place quand même son Alpine devant une McLaren (Ricciardo) et une Aston Martin (Stroll).

J'ai vraiment fait le maximum avec la voiture. Je suis satisfait de mon tour, j'ai touché deux fois le rail, j'étais vraiment à la limite - Esteban OCON, 11e

Q3 : Très belle dernière session de qualifications pour Pierre Gasly. Le Normand vient se placer en cinquième position provisoire, avant les dernières tentatives de tous les pilotes. Lando Norris (McLaren) se hisse devant le Normand, puis la séance est interrompue à quelques secondes de la fin. Le Monégasque Charles Leclerc, poleman provisoire, a percuté le rail et la Ferrari est immobilisée en piste. L’incident valide la troisième ligne de Gasly qui s’offre le luxe de devancer… Lewis Hamilton le leader du championnat du monde !

Je suis vraiment super content de mon dernier tour ! C'était encore compliqué ce matin et on a fait quelques changements pour la qualif. Sixième devant Lewis c'est vraiment bien - Pierre GASLY, 6e

Le départ du Grand Prix de Monaco sera donné ce dimanche à 15h