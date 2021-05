F1 : qualifications GP du Portugal : Ocon rayonnant, Gasly en léger retrait

Les Normands encore dans la première moitié du classement à l’issue des qualifications, ce samedi après-midi, du Grand Prix du Portugal. Mais cette fois l’ordre est inversé : c’est Esteban Ocon qui s’est montré le plus à l’aise sur le circuit de Portimao. Avec un sixième chrono très encourageant. Seules les intouchables Mercedes et Red Bull, ainsi que la Ferrari de Sainz, ont devancé le pilote de l'Alpine n°31. Comme à Imola, Ocon a surclassé son coéquipier Alonso, modeste 12e. Pierre Gasly, classé 10e, a aussi devancé son voisin de garage (Tsunoda 13e) mais il s’agit de la plus mauvaise qualification du Bois-Guillaumais, pas satisfait du comportement de sa voiture sur ce circuit portugais. Résumé des qualifications et réactions des pilotes ci-dessous.

Q1 : En position d'être éliminé au moment d’entamer son dernier tour lancé, Esteban Ocon réussit un solide 4e chrono, loin devant son coéquipier Alonso, classé 13e. C’est plus serré chez AlphaTauri avec Gasly et Tsunoda respectivement 8e et 10e. Globalement les écarts sont très faibles : une seconde entre le leader et le premier éliminé (Ricciardo).

Q2 : Esteban Ocon confirme son aisance sur ce tracé de Portimao en s’installant en 4e position dès son premier passage. Le pilote normand a creusé un écart très significatif sur le 11e (0,9”) et cette marge lui permet d’économiser un second passage en piste. Un avantage en vue du Grand Prix (pour les dix premiers les pneus utilisés en Q2 sont ceux qui doivent équiper les voitures au départ de la course). Fernando Alonso, l’autre pilote Alpine, est éliminé avec le 12e chrono.

Pierre Gasly passe aussi en Q3, mais de justesse avec le 10e temps. Contrairement à Ocon, le pilote de l’AlphaTauri a dû effectuer deux passages en piste pour valider sa participation à la Q3.

Q3 : Dans le fond du classement après son premier passage en piste, Esteban Ocon ressort le grand jeu pour son ultime tour de qualifications. Il passe devant Gasly, Norris et Leclerc pour s’adjuger la 6e place. Il s’agit de la meilleure qualification de l’Ébroïcien cette saison (16e à Bahreïn ; 9 à Imola).

Je suis vraiment content de cette qualification. C’est très bien d’être devant. On a franchi une étape dans l’amélioration de la voiture avec les nouvelles pièces. Derrière les Mercedes et les Red Bull c’est normal. Dommage d'échouer de 3/1000e contre la Ferrari. Demain il y aura des stratégies différentes (les quatre premiers partiront en pneus mediums) et peut-être des opportunités. - Esteban OCON

Loin d’un Esteban Ocon apparemment en pleine confiance, Pierre Gasly est moins rayonnant. L’autre normand du paddock est en retrait depuis les premiers essais libres sur ce tracé vallonné de Portimao. Et il doit se contenter du chrono le plus lent de cette troisième partie des qualifications. Il termine en dixième position.

Je savais que ça allait être compliqué en Q3. On est pas bien depuis le début du week-end, moins performants que d’habitude. Pour la course, on va essayer de travailler pour améliorer le comportement de la voiture avec le vent.

Le départ de ce Grand Prix du Portugal sera donné ce dimanche à 16h, avec les Mercedes en première ligne, Bottas devant Lewis Hamilton, le champion du monde est privé de sa centième pole-position par son coéquipier finlandais.