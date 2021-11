F1, qualifications GP du Qatar : top 10 pour Pierre Gasly et Esteban Ocon

Il fallait remonter aux qualifications du Grand Prix des Pays-Bas, début septembre, pour retrouver la trace d’un double top 10 des Normands dans l’exercice du tour lancé. Le scénario s’est répété ce samedi sur le circuit de Losail (Qatar) emprunté pour la première fois par la Formule 1. Pierre Gasly (AlphaTauri), classé quatrième, n’a été devancé que par des Mercedes et des Red Bull. Le Normand a commis une petite faute dans son dernier passage en piste…. qui a empêché Esteban Ocon (Alpine) d'améliorer ses chronos. Le pilote ébroïcien se classe neuvième mais loin de son coéquipier Fernando Alonso. Beau tir groupé des Bleus qui n’avaient réussi qu’à quatre reprises (Espagne, Hongrie, Pays-Bas et Russie) une double entrée en Q3 depuis le début de la saison.

Classement des qualifications du Grand Prix du Qatar de Formule 1

Q1 : Beaucoup de facilité pour Pierre Gasly qui s’offre le luxe de chausser de pneus médiums dans cette première phase de qualification. Le Normand passe sans difficulté (huitième temps) en économisant ses trains de gommes tendres. Le Normand confirme ainsi sa grande aisance depuis le début des essais libres (2 en EL1, 2e en EL 2 puis 4e en EL3). Séance plus compliquée pour Esteban Ocon, qui se plaint dans son premier run de vibrations lors des freinages. Le pilote Alpine signe malgré tout un encourageant 10e chrono.

Q2 : Changement de stratégie pour Gasly qui utilise des gommes tendres dès le début de cette Q2. Il confirme sa vitesse vue aux essais libres avec le deuxième chrono ! Dans la foulée de l’AlphaTauri, les Alpine affichent aussi un rythme très élevé avec les 3e (Alonso) et 6e (Ocon) temps de cette deuxième séquence des qualifications qui a laissé du beau monde sur le carreau (Perez, Leclerc, Ricciardo).

Q3 : Pierre Gasly se positionne comme le “meilleur des autres” derrière les intouchables Hamilton, Verstappen et Bottas. Il signe le quatrième chrono, comme au Brésil la semaine dernière. Le Normand a bien involontairement interrompu la séance avec une crevaison provoquée par un passage trop agressif sur les vibreurs. Le drapeau jaune a coupé les ailes d’Esteban Ocon, l’empéchant de valider un second tour chrono après un premier passage décevant (neuvième mais largement distancé de 7/10e pour son coéquipier Alonso). Le pilote ébroïcien est devancé par Tsunoda, le coéquipier de Gasly, ce qui devrait donner une belle bataille ce dimanche en course sachant qu’Alpine et AlphaTauri se disputent la cinquième place du championnat constructeur.