F1 : un premier Grand Prix qui tourne au cauchemar à Bahreïn pour Charles Leclerc

Parti troisième sur la ligne de départ puis deuxième après un premier virage bien négocié, le Monégasque Charles Leclerc semblait dans de bonnes dispositions sur le circuit de Bahreïn. Mais plusieurs blocages de roues ont mis le doute dans l'esprit du pilote Ferrari, doublé par Sergio Pérez au tour 26, qui récupérait alors sa deuxième place. Après un nouvel arrêt au stand, Charles Leclerc se retrouve quatrième mais les ennuis ne font que commencer. Et la course pas loin de se terminer.

"Il n'y avait plus de puissance dans la voiture"

Au ralentit sur la piste, Leclerc finit par s'arrêter au tour 41. Abandon et premier Grand prix cauchemar pour le pilote Ferrari. "Il n'y avait plus de puissance dans la voiture," explique sur Canal + le Monégasque. "Il faut marquer des points sur ce genre de Grand prix. Malheureusement ce n'est pas le cas. Les Red Bull sont trop rapides et troisième aurait été la meilleure place à prendre pour nous." Finalement le pilote de 25 ans démarre avec cette bulle à Bahreïn, un an après avoir triomphé sur cette même piste pour lancer la saison 2022.