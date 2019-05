Formule 1 : une minute de silence et des casquettes rouges en hommage à Niki Lauda au départ du Grand prix de Monaco

Le monde de la Formule 1 a rendu hommage ce dimanche au champion Niki Lauda, décédé ce lundi à 70 ans avant le départ du Grand prix de Monaco. Une minute de silence a été observée sur la grille de départ et les pilotes portaient tous une casquette rouge, la couleur emblématique du coureur autrichien. Sur ces caquettes, une inscription ; "Niki" et trois couronnes de lauriers pour symboliser ses trois titres mondiaux en 1975, 1977 et 1984.

#MonacoGP La minute de silence pour Niki Lauda... pic.twitter.com/BSmXE006bS — La F1® sur CANAL (@LaF1SurCanal) May 26, 2019

Les bateaux rassemblés dans le port de la principauté ont ensuite fait retentir leurs trompes alors que des cloches sonnaient. Outre ses titres de pilote, Lauda était également ces dernières années vice-président non-exécutif de l'écurie Mercedes. Mercedes dont les deux Formules 1 partiront sur la première ligne pour ce Grand prix avec, dans l'ordre, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas.