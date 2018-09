Auxerre, France

-Le golf est-il encore réservé à une certaine élite?

Et bien non. Si les enfants de familles aisées sont toujours majoritaires, cette image a évolué. Olivier Dravet enseigne le golf depuis 30 ans. Après la Bretagne et la région parisienne, il a posé ses clubs de golf à Tanlay depuis 1 an. "Le golf est beaucoup plus démocratisé dans les faits que dans son image, d'un réservé à une élite ou une classe sociale" explique ce professeur qui le constate avec la vingtaine de jeunes qu'il accueille les samedi après-midi à l'école de golf de Tanlay. _"_Les enfants permettent la démocratisation du golf. Ils arrivent au golf sans les à priori des adultes. Ils ont vu le golf à la télé ou en jouant à la console de jeux. Et ils viennent voir ce que c'est en vrai. Ces enfants là, qui arrivent au golf sans traditions familiales, font découvrir à leurs parents un sport que ces derniers n'auraient jamais pensé pratiquer." Ce qui permet au golf d'évoluer, d'améliorer son image et de conserver son nombre de licenciés, voir de voir ce chiffre augmenter: 410 000 en France, 1 500 dans l'Yonne, dont 170 jeunes .

Le golf est-il encore réservé à une certaine élite? Copier

Olivier Dravet, professeur de golf à Tanlay © Radio France - Bruno Blanzat

-Comment le golf s'est-il démocratisé?

En communiquant mieux, comme avec ce spot de promotion de la Ryder Cup tourné par les populaires Danny Boon et Kad Merad. Ou avec ce guide sur les sept parcours de golf de l'Yonne, dont la sortie est prévue d'ici deux mois en partenariat avec les offices de tourisme icaunais.

Et puis, il y a les sessions découvertes. Depuis une dizaine d'année, le comité de l'Yonne de golf fait venir, sur ses parcours, des enfants de toutes classes sociales. "En partenariat avec l'Académie, avec l'USEP, et grâce aux enseignants qui viennent faire une petite découverte détaille François Bourrelier, le président du comité de l'Yonne de golf._En 2017, nous avons fait découvrir le golf à environs 450 enfants icaunais_."

Comment le golf s'est-il démocratisé? Copier

-Mais la pratique du golf coûte-elle encore cher?

Oui... Enfin, tout est relatif. Pour les enfants de l'école de golf du Roncemay, c'est 170 euros l'année et le matériel est à disposition sur place. Pour les grands, à Tanlay, c'est un peu plus. _"_Jouer 7 jours sur 7 pour 760 euros à l'année, ce n'est pas si cher juge Olivier Dravet. C'est moins cher que d'autres activités comme la chasse ou le ski qui n'ont pas cette connotation de sport d'élite ou de sport de classe."

Et avec 200 euros, vous êtes propriétaires de clubs qui vous permettront de débuter et de taper la balle quelques années.