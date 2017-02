Favori, Martin Fourcade se contente du bronze aux Mondiaux de biathlon (20 km hommes)

Le Français a terminé troisième du 20 kilomètres individuel des Mondiaux de biathlon à Hochfilzen (Autriche). Pénalisé par deux fautes aux tirs, son temps sur les skis lui permet d'accrocher le podium. Les autres tricolores sont en dehors du top 10.

Il aura manqué une cible de trop. Martin Fourcade a fait une faute sur chaque tir couché, soit une minute de pénalité à chaque fois. Mais le tricolore a été solide sur ses tirs debout, et a su faire la différence sur les skis pour accrocher le podium. Avec une seule faute en moins, il aurait tout simplement décroché le titre mondial.

Très bon 18 sur 20 au tir pour @martinfkde qui réalise une course très solide. #lequipeBIATHLON pic.twitter.com/qJgeBmVTC9 — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) February 16, 2017

Une longue attente... et une médaille de bronze !

Le Français était l'un des premiers à s'élancer, et il a donc fallu attendre l'arrivée de ses concurrents, en espérant qu'ils ne réalisent pas le sans-faute. Sauf que le Tchèque Ondrej Moravec l'a fait, et il a réussi à résister en ski pour chiper la première place à Martin Fourcade, d'autant que le Français n'a pas "réussi à passer la cinquième", lors du dernier tour selon son propre aveu. Il a notamment souffert de la grande chaleur. Ensuite c'est un autre tireur d'élite qui a terminé devant le tricolore : l'expérimenté Américain Lowell Bailey, en larmes et au bout de l'effort, s'imposait.

Immense victoire de Lowell Bailey qui remporte l'or au bout du suspense dans cet individuel ! #lequipeBIATHLON pic.twitter.com/2jlNpkHOB7 — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) February 16, 2017

Pas de record égalé pour Martin Fourcade (le nombre de victoires en une saison, et le nombre de titres sur l'épreuve individuelle, tous deux appartenant à Ole Eïnar Bjoerndalen), mais une nouvelle breloque à sa collection. C'est la quatrième pour ces mondiaux, et la 24 ème au total. Les autres Français sont plus loin, le deuxième est Quentin Fillon-Maillet (17e). L'Isérois Jean-Guillaume Béatrix termine à la quatorzième place.