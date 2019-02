Fed Cup : pour la Nordiste Pauline Parmentier, "l'équipe de France a de nouveau de l'allure"

Cucq, France

Un premier tour vite plié pour les tenniswomen françaises en Fed Cup. Les Bleues se sont qualifiées pour les demi-finales du tournoi international en battant la Belgique 3 à 0, ces samedi 9 et dimanche 10 février 2019 à Liège. Caroline Garcia (deux victoires) et Alizée Cornet (une victoire) ont brillé sur le court belge, ce week-end. En double, la Nordiste Pauline Parmentier et sa coéquipière Fiona Ferro se sont, elles, inclinées au super tie-break, ce dimanche, dans un match qui comptait pour du beurre. Mais la joueuse originaire de Cucq, près du Touquet, avait le sourire à la sortie du court.

"Notre équipe est à nouveau au complet"

La Nordiste l'assure, les Bleues ne s'attendaient pas à une victoire si rapide face à la Belgique. "On pensait que ça allait être un très long week-end et que si on gagnait, ça allait être à l'arrache." La nette domination des Françaises, ce week-end ? C'est grâce à ses coéquipières Caroline Garcia et Alizée Cornet, "Alizée a sorti un gros match [ce samedi], Caro aussi [ce dimanche] face à Elise Mertens. C'est cool de gagner 3-0 et de pas à avoir à jouer des matchs au couteau."

La Lyonnaise Caroline Garcia était particulièrement observée, ce week-end, pour son retour parmi les Bleues. Un retour qui a fait du bien aux Bleues, alors que l'autre Nordiste de l'équipe de France, Kristina Mladenovic, qui connaît une saison compliquée, n'a pas été retenue par le capitaine Julien Benneteau, pour ce premier tour de Fed Cup. Avec Caroline Garcia, l'équipe de France "a de nouveau de l'allure", selon Pauline Parmentier, "On a une équipe au complet avec les cinq meilleures françaises. C'est top !"

En demi-finale, la France jouera soit la Roumanie, soit la République tchèque, tenante du titre, les 20 et 21 avril prochains.