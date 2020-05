Fermeture des plages : les amateurs de sports nautiques sont en colère à Saint-Brévin

Seuls les sports individuels seront autorisés à partir du 11 mai. Il sera donc possible de courir et faire du vélo sans limitation de durée et sans attestation. En revanche il faudra patienter pour faire des sports nautiques puisque les plages resteront fermées, au moins jusqu’en juin.

Alexandre Daubresse a participé aux derniers championnats de France de Kitesurf, le brévinois est très déçu par cette décision du gouvernement _"j'aimerais avoir des arguments pour comprendre en quoi fermer les plages va permettre de sortir du Coronavirus_, à côté de ça les parcs vont rouvrir" déplore t-il. Même incompréhension pour Matthieu La Neelle, gérant d’une école de char à voile à Saint-Brévin "on a des protocoles de sécurité qui sont prêts pour accueillir les clients, ce qui nous manque c'est l'accès à la plage" souffle celui qui est aussi vice-champion du monde de char à voile.

Le maire de Saint-Brévin, Yannick Morez, a envoyé une lettre au Premier ministre et à la ministre des sports pour demander l’ouverture des plages le plus vite possible. Cependant, le Préfet de région à réaffirmer que les plages ne rouvriront pas avant le mois de juin. Par ailleurs, un groupe de travail, mené par le sous-préfet de Saint-Nazaire, prépare les conditions de rouverture des plages de la Loire-Atlantique.